Cassini gluurt over de machtige ringen van Saturnus naar een door de gasreus verlicht maantje.

Natuurlijk springen de ringen van Saturnus op deze foto het meest in het oog. Maar wie goed kijkt, ziet erboven een klein maantje zweven: Tethys. Tethys is één van de grotere manen van Saturnus en heeft een straal van zo’n 533 kilometer. Het maantje is rijkelijk bedekt met kraters en bestaat waarschijnlijk bijna volledig uit waterijs (en een beetje gesteente).

Licht in de nacht

We kijken op deze foto tegen de nachtzijde van Tethys aan. Maar het is er zeker niet donker. De nachtzijde van Tethys wordt namelijk verlicht door licht dat Saturnus reflecteert.

Ver weg

Cassini maakte de foto in mei dit jaar, maar NASA heeft deze nu pas vrijgegeven. Op het moment dat de ruimtesonde het kiekje maakte, was deze zo’n 1,3 miljoen kilometer van Saturnus verwijderd. De afstand tot Tethys bedroeg een slordige 1,5 miljoen kilometer.

Natuurlijk is dit beeld fantastisch. Maar waarschijnlijk is het uitzicht vanaf dat kleine maantje boven in de foto nog veel mooier. Als je op het oppervlak zou staan en een blik in de richting van Cassini zou werpen, zou je zien dat Saturnus’ verlichte ringenstelsel de hemel vult.