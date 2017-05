Cassini heeft weer eens een schitterende foto gemaakt van Saturnus. De planeet werpt een relatief kleine schaduw op de ringen, wat te maken heeft met de naderende zomer op het noordelijk halfrond.

Sinds augustus 2009 krimpt de schaduw van Saturnus. Dit heeft alles te maken met de reis van Saturnus om de zon en getuigt van de wisseling van de seizoenen. Deze maand vindt de zonnewende plaats. Dan zal de schaduw die Saturnus over zijn ringen werpt het kleinst zijn. De schaduw komt dan niet verder dan de B-ring, waardoor het uiterste randje slechts 45.0000 kilometer van Saturnus is verwijderd.

De foto bovenaan dit artikel is in februari 2017 gemaakt. Toen tikte de schaduw van de ringenplaneet nog net de A-ring aan. De A en B-ringen worden van elkaar gescheiden door de Cassinischeiding. Dit is de donkere ring die op de foto te zien is. Inmiddels is de schaduw nog verder gekrompen.

Transformatie

Benieuwd hoe dit er negen jaar geleden uitzag? Pak dit kiekje er maar eens bij. De helft van de ringen is verborgen. In 2015 knipte de schaduw de ringen net in tweeën. Een half jaar geleden kwam de schaduw nog ruimschoots voorbij de Cassini-scheiding.

Einde van de missie

Cassini is op dit moment bezig aan zijn ‘Grand Finale’. Tijdens dit deel van de missie duikt de sonde 22 keer in het gat tussen Saturnus en zijn ringen. De eerste duikvluchten zijn al achter de rug en hebben close-up beelden van Saturnus opgeleverd en aangetoond dat de ruimte tussen de gasreus en zijn ringen verrassend stofvrij is. Ook maakte Cassini de scherpste foto van propellers, oftewel kleine verstoringen in de ringen.