Het lijkt misschien een rustiek olieverfschilderij, maar het is een turbulente atmosfeer van een nimmer vervelende gasreus.

Op deze valsekleuren foto zie je enkele wolkenbanden op Saturnus. Ze bewegen – afhankelijk van de breedte waarop ze zich bevinden – met verschillende snelheden en ook in verschillende richtingen. Het zorgt aan de randen – waar een wolkenband andere wolkenbanden ontmoet – voor turbulentie. Op deze foto zie je die turbulentie in de vorm van golf-achtige structuren.

Nevel

Wat verder natuurlijk opvalt, is de rand van de gasreus die gekenmerkt wordt door een dikke blauwe lijn. Het is een nevel die door de bovenste laag van Saturnus’ atmosfeer gegenereerd wordt.

1,2 miljoen kilometer

Ruimtesonde Cassini maakte de prachtige foto al in mei, maar NASA heeft deze nu pas vrijgegeven. Op het moment dat de foto gemaakt werd, was Cassini zo’n 1,2 miljoen kilometer van Saturnus verwijderd.

Aftellen

Inmiddels zijn we alweer een paar maanden verder en is het grote aftellen voor Cassini toch echt begonnen. Nog een maand en dan zal de sonde zich in de dikke atmosfeer van Saturnus boren en komt een einde aan een bijna twintig jaar durende, fantastische missie. Tijdens die missie heeft Cassini niet alleen de ene na de andere prachtige foto gemaakt, maar ook tal van wetenschappelijke ontdekkingen gedaan.

Naar verwachting zal Cassini ook in de laatste maand van zijn leven nog tot nieuwe inzichten komen. Op dit moment duikt de sonde namelijk herhaaldelijk in het gat tussen Saturnus en zijn ringen en scheert deze zelfs door de bovenste lagen van Saturnus’ atmosfeer. Het is onontgonnen gebied, waar nog genoeg te ontdekken valt. Astronomen zitten dan ook tot het laatste moment op het puntje van hun stoel en zullen waarschijnlijk nog jaren zoet zijn met de data die Cassini in al die jaren heeft verzameld.