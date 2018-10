En de olifant heeft er baat bij; door de scheuren is hij beter in staat om af te koelen.

Wie wel eens een Afrikaanse olifant van dichtbij heeft bekijken, zal ongetwijfeld gezien hebben dat zijn huid behoorlijk wat rimpels telt. Maar naast die rimpels wordt de huid ook gekenmerkt door een netwerk van minuscule spleetjes. Hoe die precies ontstaan, was lang een raadsel. Temeer omdat we ze bij jonge olifantjes niet zien.

Scheurtjes

Maar Zwitserse onderzoekers denken het probleem nu te hebben opgelost. De spleetjes blijken echte scheurtjes in de vrij broze bovenste laag van de huid te zijn. Die scheurtjes ontstaan terwijl de bovenste huidlaag op een ongelijke onderlaag groeit, waardoor die broze bovenlaag enigszins wordt afgebogen en lokaal onder druk komt te staan. Die druk wordt de huidlaag teveel, waardoor deze scheurt.

Oververhitting

De Afrikaanse olifant heeft behoorlijk wat baat bij het netwerk van minuscule spleetjes dat zo ontstaat. Zo draagt het er waarschijnlijk aan bij dat de olifant niet oververhit raakt en parasieten hem niet al te vaak lastig vallen.

Water en modder

Afrikaanse olifanten staan er om bekend dat ze water en modder over zichzelf heen gooien. Dat water helpt ze om af te koelen; het verzamelt zich in en op de huid, waar het verdampt en de olifant koelt. Door zich te bedekken met modder houden de olifanten parasieten op afstand en voorkomen ze dat hun huid continu aan zonlicht wordt blootgesteld. Onderzoek heeft uitgewezen dat de spleetjes in de huid van de olifant ervoor zorgen dat zijn huid tot wel tien keer meer water kan herbergen dan wanneer die huid gewoon glad zou zijn. Ook voorkomen de spleetjes dat de modder die de olifant over zich heen gooit snel weer van de olifant afglijdt.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen waarom Afrikaanse olifanten wel van zulke scheurtjes hebben, maar Aziatische olifanten niet. Het volledige onderzoek is verschenen in het blad Nature Communications.