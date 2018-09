De luchthaven start – samen met Hardt Hyperloop – een studie naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van het futuristische transportmiddel.

Dat is gisteren, tijdens de eerste editie van de HyperSummit, aangekondigd. De HyperSummit werd georganiseerd door Hardt Hyperloop, het bedrijf dat een Hyperloop in Nederland wil realiseren. Tijdens de HyperSummit kondigde het bedrijf ook de resultaten aan van een eerste onderzoek naar een eventueel Hyperlooptraject tussen Amsterdam en Frankfurt. Tevens werd het Hyperloopstation van de toekomst – ontworpen door architectenbureau UNStudio -gepresenteerd.

Van Amsterdam naar Frankfurt

De eerste resultaten van het onderzoek naar een eventueel Hyperlooptraject tussen Amsterdam en Frankfurt lijken veelbelovend. Het traject zou zo’n 450 kilometer lang worden. De reisduur? Rekening houdend met zeven tussenstations moet je er ongeveer 50 minuten voor uittrekken. En dat is behoorlijk revolutionair; op dit moment kost een tripje van Amsterdam naar Frankfurt je al snel vier uur tijd. Volgens Hardt Hyperloop zouden op jaarbasis meer dan 48 miljoen mensen op dit traject alleen vervoerd kunnen worden. Naar verwachting zal het leiden tot een flinke daling van het aantal vliegreizen: de Hyperloop zou op jaarbasis voor zo’n 2 miljoen vliegtuigpassagiers een alternatief kunnen vormen. En doordat zij in plaats van het vliegtuig de Hyperloop pakken, wordt er op jaarbasis meer dan 83.500 ton CO2-uitstoot bespaard.

Over de Hyperloop

De Hyperloop is een heel snel transportmiddel, waarbij capsules of pods door een afgesloten tunnel reizen. Die tunnel staat onder lage druk, waardoor de luchtweerstand laag is. Bovendien ‘zweven’ de pods door magnetische levitatie, waardoor ze ook geen weerstand ondervinden van de ondergrond. Hierdoor kunnen in theorie enorme snelheden worden bereikt van wel meer dan 1000 kilometer per uur.

Schiphol

Hoewel het supersnelle transportmiddel dus als een bedreiging voor de luchtvaart gezien kan worden, ziet de Royal Schiphol Group ook mogelijkheden. Zo zou de Hyperloop ingezet kunnen worden om de luchthaven beter bereikbaar te maken. En vanuit die gedachte start de Royal Schiphol Group in samenwerking met Hardt Hyperloop een onderzoek naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van de hyperloopverbinding.

De toekomstdroom van Hardt Hyperloop werd tijdens de HyperSummit heel concreet doordat UNStudio een eerste ontwerp van het Hyperloopstation van de toekomst presenteerde. “Het Hyperloopsysteem heeft het potentieel om meerdere uitdagingen tegelijk aan te pakken,” aldus Ren Yee, verbonden aan UNStudio. “Met de globalisering is de onderlinge afhankelijkheid van verschillende landen ontstaan – economisch, politiek en sociaal. Wij geloven dat de Hyperloop ons bij al deze uitdagingen kan helpen. En het ontwerp van de hub speelt hierbij een belangrijke factor.”