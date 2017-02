In de periode van 2004 tot 2010 heeft ESA’s Mars Express 32 foto’s gemaakt van de noordpool van de rode planeet. Wetenschappers hebben de foto’s samengevoegd, waardoor een prachtig mozaïek is ontstaan.

Mars heeft een permanente ijskap. Dit betekent dat het topje van de planeet altijd wit is. Toch neemt de dikte van de ijskap in de winter met een meter toe, omdat de temperaturen dan flink dalen. Ongeveer dertig procent van de koolstofdioxide in de atmosfeer van Mars dwarrelt dan namelijk neer op de ijskap.

Op dit moment is het winter op de noordpool van Mars. Dit betekent dat de ijskap lekker dik is. In de warmere zomermaanden sublimeert het koolstofdioxideijs en komt het in de atmosfeer terecht. Het onderliggende waterijs blijft dan nog wel liggen.

Corioliseffect

De ijskap op de noordpool heeft een duidelijke spiraalstructuur. Deze structuur is veroorzaakt door wind. Wind waait van het centrum naar de randen va de poolkap, maar omdat de planeet draait, is er sprake van een dwarskracht. Dit wordt het corioliseffect genoemd. Dit treedt ook op bij orkanen. Hierdoor lijken de wolkenmassa’s rond een orkaan op de ijskap op Mars.

Gigantische kloof

Een van de hoogtepunten van het mozaïek is een 500 kilometer lange kloof, die twee kilometer diep is. Van boven lijkt het net alsof de ijskap in tweeën is gesplitst. Deze kloof wordt Chasma Boreale genoemd.

Twee kilometer dik

De Europese ruimtevaartorganisatie meldt dat de ijskap van Mars uit meerdere lagen van ijs en stof bestaat en ongeveer twee kilometer dik is.