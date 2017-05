Astronomen hebben data van verschillende telescopen verzameld om een prachtige foto van de Krabnevel te maken. Bijna het volledig elektromagnetisch spectrum is te zien: van de lange radiogolven door de Karl G. Jansky Very Large Array tot de extreem korte röntgengolven gezien door de ogen van het Chandra röntgenobservatorium.

De Krabnevel is misschien wel het bekendste supernovarestant dat er bestaat. Bijna duizend jaar geleden ontplofte er een ster aan de nachthemel. De explosie was zo helder, dat het restant van de ster 23 dagen lang midden op de dag nog met het blote oog zichtbaar was. De jaren, decennia en eeuwen daarna doofde de nevel langzaam uit. Tegenwoordig is de Krabnevel enkel nog met een goede verrekijker of een kleine amateur-telescoop te observeren.

De Krabnevel is 6.500 lichtjaar verwijderd van de aarde. In het midden van het supernovarestant draait een neutronenster elke seconde dertig keer (!!) om zijn as. Deze neutronenster beïnvloedt het gas in de omgeving. Op de nieuwe foto van de Krabnevel is dit goed te zien. Kijk maar eens naar de lichtroze wervelwind rondom het centrum.

Het volledige spectrum

De nieuwe foto is samengesteld met dank aan gegevens van vijf verschillende telescopen: de Very Large Array (radio, rood), de Spitzer-ruimtetelescoop (infrarood, geel), Hubble (zichtbaar licht, groen), XMM-Newton (ultraviolet, blauw) en Chandra (paars, röntgen).

Nieuwe bevindingen

Omdat er opnieuw foto’s zijn gemaakt, zijn astronomen meer te weten gekomen over de nevel. Zo is er sprake van interactie tussen de snelbewegende deeltjes (afkomstig van de pulsar) en magnetische velden. Dit is vergelijkbaar met de interactie tussen zonnewind en magnetische velden in ons zonnestelsel. Ook hebben de wetenschappers objecten gevonden die kort voordat de ster explodeerde zich in de nabijheid van de gasbol bevonden. “Omdat we nu foto’s op verschillende golflengten kunnen vergelijken, leren we veel meer over de Krabnevel”, zegt onderzoeker Gloria Dubner van de universiteit van Buenos Aires. “Er is nog genoeg te ontdekken.”