De Orionnevel is het dichtstbijzijnde stervormingsgebied. Dankzij de Hubble-telescoop mogen we nu weer genieten van een schitterend mozaïek.

De Orionnevel bevindt zich op een afstand van 1.400 lichtjaar van de aarde. Het is een turbulente plek, waar veel sterren worden geboren. De Orionnevel telt 2.000 jonge sterren, die de nevel doen oplichten. Veel van deze jonge sterren hebben protoplanetaire schijven met piepjonge planeten.

De Orionnevel wordt vaak gefotografeerd, zoals vorig jaar door ESO’s Very Large Telescope. Omdat de Orionnevel niet ver van de aarde verwijderd is, is de kraamkamer een perfect proefobject om meer te weten te komen over de vorming van nieuwe sterren. Zo kunnen astronomen bijvoorbeeld zien hoeveel sterren van verschillende massa’s er ontstaan. Het stervormingsproces is vanaf het begin goed te volgen, zelfs wanneer sterren nog protosterren zijn.

De nieuwe Hubble-foto combineert visuele en nabij-infrarode data. Omdat de Hubble-ruimtetelescoop een infrarode blik heeft, kan de telescoop door het donkere stof en gas van nevels kijken. Hierdoor verschijnen sterren in beeld, die anders niet zichtbaar zouden zijn. Op de onderstaande foto zijn deze sterren als rode stipjes te zien.

Daarnaast vonden astronomen een ster die met een snelheid van 200.000 kilometer per uur door de nevel reist. Onderzoekers troffen eerder twee soortgelijke sterren aan. Zij denken dat dit trio ooit samen een meervoudig stersysteem vormde, maar dat de sterren 540 jaar geleden allemaal een eigen weg kozen. Het is niet bekend waarom het groepje toen opsplitste. Een mogelijk scenario is dat de sterren te dicht bij elkaar in de buurt kwamen, waardoor het evenwicht werd verstoord en de sterren elkaar wegslingerden.

Wil je deze foto instellen als achtergrond op je bureaublad? Klik hier om een grote versie te downloaden.