De afbeelding laat een vrouw zien die gemeenschap heeft met een zwaan.

Archeologen ontdekten het fresco tijdens opgravingen langs de Via del Vesuvio. Het fresco bevindt zich in een zogenoemd cubiculum: een kleine ruimte die waarschijnlijk als slaapkamer werd gebruikt.

Op ons komt het afgebeelde tafereel misschien wat opmerkelijk over, maar voor de inwoners van Pompeii was het helemaal niet zo bijzonder. Zij moeten de personen die op het fresco te zien zijn, direct hebben herkend uit de mythe die ‘Leda en de zwaan’ heet. Deze mythe was mateloos populair in Pompeii, zo blijkt wel uit het feit dat afbeeldingen van Leda en de zwaan in verschillende woningen zijn teruggevonden. In de meeste gevallen wordt Leda echter staand afgebeeld (en niet zittend, zoals in dit fresco). Ook laten de afbeeldingen niet altijd het moment suprême zien: het moment waarop Leda daadwerkelijk met de zwaan vrijt.

De mythe ‘Leda en de zwaan’ vertelt het verhaal van de vrouw van de Spartaanse koning Tyndareos. Volgens de mythe had de vrouw eerst gemeenschap met Jupiter – die haar in de vorm van een zwaan benaderde – en vrijde ze daarna – uit schaamte om wat er gebeurd was – met haar man. Negen maanden later kreeg ze vier kinderen (twee van Jupiter en twee van haar man): Castor, Pollux, Heleen en Klytaimnestra. De kinderen eisen allemaal hun rollen op in de mythologie, zo zou Helena later bijvoorbeeld de Trojaanse Oorlog veroorzaken, terwijl haar zus Klytaimnestra later trouwt met koning Agamemnon (die ze uiteindelijk vermoorden zal).

Pompeii haalt de laatste tijd regelmatig het nieuws. Er worden weer opgravingen en restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en dat resulteert regelmatig in nieuwe ontdekkingen. Zo werd er recent nog een tekst ontdekt in een woning in Pompeii die suggereert dat de eruptie die de stad met een dikke laag as bedekte twee maanden later plaatsvond dan gedacht.