Op een nieuwe foto van NASA’s Aqua-satelliet is de gigantische omvang van de bosbranden in Siberië (Rusland) te zien.

Ieder jaar ontstaan er bosbranden in Siberië, waardoor grote hoeveelheden bos verloren gaan. Dat is niets nieuws onder de zon. Toch zien wetenschappers het oppervlak van de vuurhaarden ieder jaar toenemen. Op dit moment verbrandt er meer bos dan in de afgelopen 10.000 jaar en de verwachting is dat de komende decennia nog meer bos verkoolt.

De onderstaande foto’s zijn gemaakt door de Aqua-satelliet.

Opwarming

De meeste bosbranden ontstonden eind juni, waardoor inmiddels 538 vierkante kilometer bos in het zuiden van Siberië in as is gelegd. Dit komt grotendeels door klimaatverandering. In Siberië neemt de gemiddelde temperatuur sterker toe dan in andere delen van de wereld. Sinds november is het al vier graden Celsius warmer dan gemiddeld. Door de hogere temperaturen is de kans op een bosbrand groter. Als een gebied droog is, kan er in korte tijd veel bos verloren gaan.

Koolstofsponzen

Juist deze bossen zijn zo belangrijk voor onze planeet. In Rusland staan namelijk ontelbaar veel bomen, die allemaal weer CO2 opslaan. Om precies te zijn: 500 miljoen ton koolstof per jaar! Wanneer veel bomen verdwijnen, dan verdwijnen er dus ook veel CO2-sponzen.

CO2-uitstoot is hoger

Maar dat is nog niet het ergste. Siberische bossen slaan meer dan dertig procent van al het koolstof op aarde op. Wanneer deze bossen verbranden, komt er dus weer veel CO2 in de atmosfeer terecht. Dit draagt bij aan een versnelling van het broeikaseffect.