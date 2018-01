Drie op de vijf mensen die een sigaretje proberen, steken er vervolgens dagelijks minimaal één op.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Nicotine & Tobacco Research. Het onderzoek onthult hoe één ervaring ervoor kan zorgen dat mensen in de greep van de sigaret raken.

Het onderzoek

De onderzoekers baseren hun conclusies op de datasets van acht onderzoeken die uitgevoerd zijn in de VS, Australië, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland en waar in totaal 215.000 mensen aan deelnamen. In de studies werd onder meer aan mensen gevraagd of ze ooit een sigaret hadden geprobeerd en of ze ooit dagelijks hadden gerookt.

Van ‘eentje proberen’ naar dagelijks roken

60,3 procent van de ondervraagden gaf aan ooit wel een sigaret te hebben geprobeerd. En tussen de 60,9 en 76,9 procent van deze mensen is daarna dagelijks gaan roken (die marge ontstaat doordat de onderzoekers zich baseren op datasets uit verschillende studies met elk hun eigen aanpak en soms ietwat verschillende resultaten).

Volgens de onderzoekers laat de studie maar weer eens zien hoe belangrijk het is om met name jongeren ervan te weerhouden met sigaretten te experimenteren. Want het proberen van een sigaretje is niet zo onschuldig als het misschien lijkt.