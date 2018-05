Nog een reden om er rap mee te stoppen.

Het is al langer bekend dat rokers het doorgaans wat minder goed doen in de sportschool, omdat sigarettenrook hun spieren verzwakt. Aangenomen werd echter dat die zwakkere spieren het resultaat zijn van beschadigingen in de longen: rokerslongen kunnen minder zuurstof leveren aan de spieren, waardoor die tijdens het sporten sneller de handdoek in de ring moeten gooien. Wetenschappers hebben nu echter aanwijzingen gevonden dat de spieren niet via de longen – oftewel indirect – maar direct door sigarettenrook worden aangetast.

Muizen

Experimenten met muizen wijzen uit dat sigarettenrook het aantal bloedvaten in de spieren van de pootjes terugbrengt. En zo wordt ook de hoeveelheid zuurstof en voedingsstoffen die de spieren in ontvangst kunnen nemen, beperkt.

Belangrijk

Het is een belangrijke ontdekking, zo stelt onderzoeker Ellen Breen. “Het is heel belangrijk dat we mensen laten zien dat het gebruik van sigaretten in het hele lichaam – waaronder dus grote spiergroepen die van belang zijn voor het dagelijks leven – schadelijke gevolgen heeft en strategieën ontwikkelen die de schade die ontstaat door componenten van sigarettenrook een halt toe roepen.”

Welke van de ongeveer 4000 chemische stofjes in sigarettenrook verantwoordelijk zijn voor de beschadigingen van spieren is in dit stadium onduidelijk. Vervolgonderzoek zal dat moeten uitwijzen. Ook zal dan moeten blijken hoe stofjes in sigarettenrook precies het aantal bloedvaten in de spieren terugbrengen.