Wetenschappers noemen het nu al “één van de grootste ontdekkingen in zwangerschapsonderzoek”.

Wereldwijd worden elk jaar 7,9 miljoen baby’s met aangeboren afwijkingen geboren. En de kans op een miskraam wordt – in Nederland – op ongeveer 10% geschat. De oorzaak van de meeste aangeboren afwijkingen en miskramen is onbekend. Tot nu.

Grote ontdekking

Australische onderzoekers hebben namelijk een belangrijke oorzaak van miskramen en aangeboren hart-, ruggengraat- en nierproblemen en een open gehemelte ontdekt. “De implicaties zijn enorm,” stelt onderzoeker Sally Dunwoodie. “Dit kan het aantal miskramen en aangeboren afwijkingen wereldwijd significant terugdringen en dat zijn woorden die ik niet snel in de mond neem.”

NAD

Het onderzoek wijst uit dat veel miskramen en aangeboren afwijkingen terug te leiden zijn naar een tekort aan NAD. NAD staat voor Nicotinamide adenine dinucleotide en het is één van de belangrijkste moleculen in alle levende cellen. Het speelt een rol bij de productie van energie, maar ook bij het repareren van DNA en de communicatie tussen cellen. De productie van het molecuul kan echter beïnvloed worden door omgevings- en genetische factoren. En wanneer er te weinig van het molecuul wordt aangemaakt, ontstaat een tekort dat ertoe leidt dat de organen van ongeboren kinderen zich niet goed kunnen ontwikkelen. Het resultaat? Een miskraam of aangeboren afwijking. “Nu, na twaalf jaar onderzoek, heeft ons team ontdekt dat dit tekort genezen kan worden en miskramen en aangeboren afwijkingen voorkomen kunnen worden door een vitamine te slikken,” stelt Dunwoodie.

Vitamine B3

En wel vitamine B3. Deze vitamine is nodig om NAD te maken en zit onder meer in vlees en groene groente. Bovendien zit deze vaak in de vitaminesupplementen die zwangere vrouwen slikken. Maar recent onderzoek toont aan dat zelfs zwangere vrouwen die deze supplementen trouw gebruiken in hun eerste trimester – dat zo belangrijk is voor de ontwikkeling van de organen – vaak te weinig B3 in hun lichaam hebben zitten. En tegen het derde trimester bleek 60 procent van de zwangere vrouwen – ondanks de supplementen – te weinig B3 te hebben. Het wijst erop dat zwangere vrouwen meer B3 nodig hebben dan momenteel in supplementen zit.

“De onderzoekers vergelijken de ontdekking met een doorbraak uit de vorige eeuw, toen men ontdekte dat foliumzuur onder meer de kans op een open ruggetje verkleinde”

Muizen

Pre-klinische experimenten onderschrijven dat. Dunwoodie en collega’s bestudeerden het effect dat vitamine B3 op ontwikkelende muizen-embryo’s had. Vóór vitamine B3 aan het dieet van de moeders werd toegevoegd, gingen embryo’s middels een miskraam verloren óf kwamen de jonge muizen met aangeboren afwijkingen ter wereld. Nadat B3 aan het dieet van de moeders was toegevoegd, werden zowel miskramen als aangeboren afwijkingen voorkomen en kwamen alle jongen gezond ter wereld.

Net als foliumzuur

De onderzoekers vergelijken de ontdekking met een doorbraak uit de vorige eeuw, toen men ontdekte dat foliumzuur onder meer de kans op een open ruggetje verkleinde. Ten gevolge van die ontdekking slikken zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens nu supplementen met daarin foliumzuur. Hierdoor is het aantal kinderen dat met een open ruggetje ter wereld komt, enorm afgenomen. “Net zoals we nu foliumzuur gebruiken om een open ruggetje te voorkomen, suggereert het onderzoek van professor Dunwoodie dat het waarschijnlijk goed is als vrouwen al heel vroeg – nog voor ze zwanger zijn – vitamine B3 gaan slikken,” stelt onderzoeker Robert Graham. “Dit verandert de manier waarop wereldwijd voor zwangere vrouwen wordt gezorgd.”

Het werk van Dunwoodie krijgt ongetwijfeld een vervolg. Zo willen de onderzoekers een test ontwikkelen om vast te stellen of zwangere vrouwen een NAD-tekort hebben. Zo kan gemakkelijk worden vastgesteld welke vrouwen een verhoogd risico lopen op een miskraam of een kindje met een aangeboren afwijking, waarna er extra B3 kan worden voorgeschreven om dat te voorkomen.