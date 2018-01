En deze planteneter was niet veel groter dan een kalkoen.

Het gaat om het fossiel van een herbivore dinosauriër, die ruim honderd miljoen jaar geleden rondzwierf door de grote vallei tussen Australië en Antarctica. De fossiele resten worden toegeschreven aan een dinosaurussoort die valt onder de Ornithopoda. De gevonden dino heeft de naam Diluvicursor pickeringi gekregen. Een eerbetoon aan de Australische paleontoloog David Pickering die eind 2016 is overleden.

Uiterlijk

De tweevoetige dino was maar klein van stuk, zo had hij ongeveer de grootte van een kalkoen. Daarnaast impliceert de vondst dat de Ornithopoden onderling van elkaar verschilden. “De ene soort was licht gebouwd met een lange staart, terwijl de Diluvicursor steviger gebouwd was, met een veel kortere staart,” legt hoofdonderzoeker van de nieuwe studie Matt Herne uit. “Onze voorlopige reconstructie van de staart suggereert dat deze dino een goede loper was, met krachtige beenspieren.”

Vindplaats

De fossiele resten werden aangetroffen in de plaats Eric the Red West, dichtbij Cape Otway. Dankzij deze plek kunnen de onderzoekers een goede verbeelding maken van het oude ecosysteem van de vallei. Fossiele overblijfselen werden op deze plek namelijk aan de voet van een krachtige rivier begraven. Ook boomstronken en takken werden door de rivier meegesleurd en bedolven.

Bomen

“Het karkas van de Diluvicursor pickeringi lijkt verstrikt te zijn geraakt in een stapel boomstammen op de bodem van de rivier,” verklaart Herne. De afmetingen van sommige boomstammen in de afzetting en de enorme hoeveelheid aan takken suggereert dat de rivier door een bebost gebied slingerde. De gevonden boomstammen die in het gebied bewaard zijn gebleven zijn waarschijnlijk afkomstig uit conifeerbossen. Deze boomsoort komt vandaag de dag nog steeds in Australië voor.

De onderzoekers verwachten in de toekomst nog meer bijzondere ontdekkingen in het gebied te kunnen doen. “Veel van de gevonden fossielen uit Eric the Red West moeten nog nader onderzocht worden,” zegt Herne. “We verwachten in de nabije toekomst nog meer dinosaurussen en andere opwindende dieren te kunnen presenteren.”