Wie moe is, heeft meer moeite om subtiele expressies van blijdschap of verdriet bij anderen te zien.

Onderzoekers van de universiteit van Arizona beweren dat te weinig slaap invloed heeft op hoe we gezichtsuitdrukkingen interpreteren. In het paper in het wetenschappelijke vakblad Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms concluderen wetenschappers dat uitgeruste mensen beter in staat zijn om subtiele expressies van blijdschap of verdriet bij anderen te zien.

Primitieve emoties

Opvallend genoeg heeft weinig slaap geen invloed op het herkennen van andere emoties, zoals woede, angst, afkeer en verrassing. Volgens hoofdonderzoeker William D.S. Killgore zijn deze emoties primitiever en vergroot het herkennen hiervan onze overlevingskansen als er sprake is van direct gevaar. Emoties als verdriet en blijdschap zijn minder belangrijk voor ons om te herkennen in het geval van acuut gevaar.

“Als iemand je pijn wil doen, dan moet je direct actie ondernemen, ook al ben je moe”, zegt Killgore. “Aan iemands gezicht aflezen of hij of zij verdrietig is, is in dat geval minder belangrijk. Vandaar dat het logisch is dat we emoties als verdriet of blijdschap minder goed herkennen bij anderen wanneer we lijden aan slaaptekort.”

Experiment

De 54 proefpersonen kregen foto’s te zien van het gezicht van een man. Proefpersonen moesten het gezicht koppelen aan de juiste emotie. Een computerprogramma produceerde verschillende pasfoto’s met een combinatie van twee emoties, waardoor een gezicht bijvoorbeeld 70% woede en 30% afkeer toonde. In totaal beoordeelden de proefpersonen 180 foto’s per sessie, waarna de onderzoekers per persoon de score vaststelden.

De proefpersonen mochten een nacht niet slapen en moesten de volgende ochtend opnieuw de 180 foto’s beoordelen. De deelnemers slaagden er in om duidelijke emoties (bijv. 90% blijdschap of 90% verdriet) goed te herkennen, maar hadden meer moeite met subtiele expressies. De volgende dag – na een goede nacht slaap – bleek dat de proefpersonen de emoties blijdschap en verdriet wel weer goed konden herkennen.

Grote gevolgen

Dit lijkt een onderzoek zonder grote gevolgen, maar is dat wel zo? “Veel mensen slapen minder dan zes uur per nacht”, beweert Killgore. “Te weinig slaap heeft invloed op hoe we in het dagelijks leven met elkaar de interactie aangaan. Mogelijk lijdt het tot problemen op het werk of in een relatie.”