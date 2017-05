Meer dan 75 jaar nadat een bom op de Amsterdamse Blauwburgwal viel, hebben de 44 dodelijke slachtoffers een naam.

Op 11 mei 1940 bombarderen de Duitsers de stad Amsterdam. Er vallen 44 doden en 79 gewonden. Een vreselijke gebeurtenis die een paar dagen later overstemd wordt door het veel grotere bombardement op Rotterdam.

Toevallig

Meer dan 75 jaar na dato staat het bombardement op Amsterdam echter weer even midden in de belangstelling. Men heeft namelijk de namen van de 44 doden die tijdens het bombardement vielen, achterhaald. Dat gebeurde eigenlijk min of meer toevallig, terwijl onderzoekers – geholpen door vrijwilligers – bezig waren met het project Amsterdamse Doodsoorzaken.

Vrijwilligers

Dit project is erop gericht om de doodsoorzaken van de 700.000 Amsterdammers die tussen 1854 en 1940 stierven, bloot te leggen. Het is een hele klus en de onderzoekers worden dan ook ondersteund door vrijwilligers die in hun vrije tijd het doodsoorzakenregister digitaliseren, zodat het verder geanalyseerd kan worden. Amsterdammer Fred Geukes Foppen is er één van. En hij is in feite degene die de namen van de 44 slachtoffers van het bombardement op het spoor kwam. “Ik kreeg een register uit 1940 om in te voeren en daar stonden ineens tientallen mensen op waarbij als doodsoorzaak werd vermeld ‘bominslag’,” vertelt Geukes Foppen.

Namen

Omdat in het doodsoorzakenregister geen namen staan, moest Geukes Foppen nog een stapje verder gaan. “Via andere bronnen heb ik de namen gevonden, en waar de slachtoffers woonden toen ze omkwamen. Veel van hen woonden op en rond de Blauwburgwal.” Geukes Foppen heeft de namen van alle 44 slachtoffers gevonden. En van 38 ervan heeft hij ook de woonplek achterhaald. “Van de zes niet-Amsterdammers is dat moeilijker te vinden.”

Volgens projectleider Angélique Janssens is het een unieke ontdekking. “Dit soort bijvangst is erg interessant aan ons project, we stuiten elke keer weer op nieuwe boeiende verhalen uit de Amsterdamse geschiedenis. Hoewel dit wel een heel bijzondere ontdekking is.”