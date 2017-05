Nieuw onderzoek toont aan dat hogere temperaturen de nachtrust serieus kunnen verstoren.

Het idee voor dit onderzoek ontstond in oktober 2015. Een hittegolf sloeg toe in San Diego en onderzoeker Nick Obradovich had grote moeite om in slaap te komen. Zelfs de airco leek weinig verlichting te brengen bij deze recordbrekend hoge temperaturen. Toen hij de volgende ochtend de universiteit binnen wandelde, viel hem op dat veel studenten er chagrijnig en vermoeid bij zaten. En zo kwam er een interessante vraag bij Obradovich op: welk effect heeft klimaatverandering – en hoger uitvallende temperaturen wereldwijd – op onze nachtrust?

Data

Obradovich besloot dat uit te zoeken. Hij ging na of er een verband is tussen slaaptekort en ongebruikelijk warme nachten. Hij gebruikte daartoe data van 765.000 Amerikanen die tussen 2002 en 2011 deel hadden genomen aan het Behavioral Risk Factor Surveillance Survey van het CDC. In deze studie beschreven Amerikanen onder meer hoe goed ze in een gegeven nacht geslapen hadden. Vervolgens pakte Obradovich er de weergegevens van de nachten waarover de proefpersonen zich uitspraken, bij.

Een slechte nachtrust, hoe erg is dat? “Andere onderzoekers hebben overtuigend aangetoond dat slaap een belangrijke component van de menselijke gezondheid is,” stelt Obradovich. “Te weinig slaap kan een persoon vatbaarder maken voor ziekten en chronische aandoeningen en het psychisch welzijn en cognitief functioneren aantasten.”

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat ongebruikelijk hoge temperaturen in de nacht inderdaad een negatief effect hebben op de nachtrust. Vervolgens ging Obradovich nog een stap verder. Hij pakte er de klimaatmodellen bij om te achterhalen hoe de nachtelijke temperaturen zich naar verwachting in de nabije toekomst gaan ontwikkelen en trekt op basis daarvan conclusies over onze toekomstige nachtrust. En die liegen er niet om. “Onze studie laat niet alleen zien dat omgevingstemperaturen de slaap kunnen verstoren, maar ook dat klimaatverandering de situatie erger kan maken door het slaaptekort te vergroten,” vertelt Obradovich. Wanneer de nachtelijke temperatuur 1 graad Celsius stijgt, resulteert dat in drie te korte nachten per 100 individuen per maand. Heel concreet: als het een maand lang ’s nachts 1 graad Celsius warmer is dan normaal, zal de Amerikaanse bevolking 9 miljoen meer slechte nachten ervaren dan nu het geval is. Op jaarbasis hebben we het dan over 110 miljoen extra nachten waarin men slaap tekort komt.

Demografische groepen

Het onderzoek wijst verder uit dat niet elke demografische groep in dezelfde mate wakker ligt van klimaatverandering. Met name mensen met een laag inkomen en ouderen zien hun nachtrust door klimaatverandering aangetast worden. Het effect dat hogere temperaturen op de nachtrust hebben, is voor ouderen twee keer zo groot als onder jongeren. En voor de mensen met een laag inkomen is dat effect drie keer groter dan voor mensen die het financieel beter hebben.

Toekomst

Als het verband tussen hogere temperaturen en een slechtere nachtrust ook in de toekomst overeind blijft, ziet het er slecht uit. Tegen 2050 zullen de nachtelijke temperaturen zodanig gestegen zijn dat men zes extra slechte nachten per 100 individuen kan verwachten. Tegen 2099 zouden dat zelfs 14 slechte nachten per 100 individuen zijn.

Hoewel het onderzoek zich beperkt tot de VS verwacht Obradovich dat de resultaten ook gelden voor andere plekken ter wereld. “De VS kent een relatief gematigd klimaat en is – relatief gezien – best welvarend. We beschikken niet over wereldwijde slaapgegevens, maar als we aannemen dat het patroon overal gelijk is, kun je jezelf voorstellen dat het effect op plaatsen die warmer of armer of warmer en armer zijn, nog groter is.”