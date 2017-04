De zevenarmige octopus verorbert de kwal deels, maar bewaart de hoed. Want die kan nog wel eens van pas komen…

De onderzoekers denken dat de octopussen door de hoed van de kwal bijten om toegang te krijgen tot de ‘maag’ van de kwal. Deze eten ze vervolgens leeg. De hoed en de tentakels van de kwal bewaren ze. De wijze waarop de octopussen die hoed vasthouden, suggereert dat ze deze als een soort gereedschap gebruiken. Mogelijk verdedigen ze zich met de hoed en tentakels. Een andere optie is dat ze de tentakels van de kwal gebruiken om andere prooien te vangen.

De zevenarmige octopus

Wetenschappers van het Monterey Bay Aquarium Research Institute bestudeerden met behulp van onderwaterrobotjes het gedrag van zeedieren op grote diepte toen ze iets bijzonders ontdekten. Binnen het gezichtsveld van de onderwaterrobot dook een vrouwelijke Haliphron atlanticus – ook wel zevenarmige octopus genoemd – op. Dat is op zichzelf al heel bijzonder: deze octopussen worden maar zelden levend gespot. Het meeste wat we over deze octopussen weten, is ons bekend dankzij exemplaren die per ongeluk in visnetten de dood vonden. Maar het wordt nog bijzonderder. Want op een gegeven moment spreidde de vrouwelijke octopus haar armen. En toen zagen de onderzoekers dat ze iets vasthad: een kwal.

Over de octopus De mannelijke H. atlanticus is klein, maar de vrouwtjes zijn gigantisch. Ze kunnen wel vier meter lang worden en zo’n 75 kilogram wegen. Daarmee zijn ze groot genoeg om een kwal volledig in de armen te nemen en verder te zwemmen.

Kwal op menu

Het suggereerde dat deze dieren bij de octopus op het menu stond. Iets wat ons tot op heden onbekend was. De onderzoekers besloten zich over beelden die eerder met behulp van onderwaterrobots van H. atlanticus zijn gemaakt, te buigen. Ze stuitten op twee beelden waarop H. atlanticus iets vast leek te houden en in zeker één van die gevallen leek het om een kwal te gaan. De onderzoekers gingen nog een stap verder en bestudeerden de maaginhoud van dode octopussen. En keer op keer stuitten ze op onderdelen van kwallen.

H. atlanticus eet dus kwallen. Maar dat is niet het hele verhaal. Want de manier waarop de inktvissen de hoed van de kwal vasthouden, suggereert dat ze hier ook nog een bedoeling mee hebben. De onderzoekers schrijven in het blad Nature dat het er sterk op lijkt dat de inktvissen de resterende onderdelen van de kwallen gebruiken om zich te verdedigen of nieuwe prooien te vangen.

H. atlanticus is zeker niet de eerste inktvissensoort die handig gebruik maakt van (onderdelen van) zijn prooi. Ook Tremoctopus gracilis doet het bijvoorbeeld. Deze inktvis gebruikt de tentakels van het Portugees oorlogsschip om zich te verdedigen.