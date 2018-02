Wetenschappers komen met een 3D te printen ‘clip’ die elke smartphone omtovert tot een volledig functionele microscoop.

En niet zomaar een microscoop: eentje waarmee je objecten zo klein als 1/200e van een millimeter kan bekijken! Dat betekent heel concreet dat je straks met je smartphone een celkern kan bewonderen of een bloedcel of microscopische organismen. Hoe gaaf is dat?

3D-printen

En het wordt nog mooier. Want het daarvoor benodigde verlengstuk van je smartphone kun je gewoon 3D-printen. Én de onderzoekers hebben de daarvoor benodigde ontwerpen gratis vrijgegeven.

Uniek

“Wij hebben een simpele mobiele microscoop ontwikkeld die gebruik maakt van de geïntegreerde verlichting waar vrijwel alle smartphone-camera’s over beschikken,” vertelt onderzoeker Antony Orth. Het enige wat je moet doen, is de door de onderzoekers ontwikkelde ‘clip’ aan je telefoon vastmaken. De clip is zo ontworpen dat deze het licht afkomstig van de camera in je smartphone omleidt, waardoor dat licht het te bekijken object van achteren beschijnt. Het is uniek. “Bijna alle andere op de telefoon gebaseerde microscopen gebruiken een externe lichtbron, terwijl er een perfecte flits op de telefoon zelf zit,” vertelt Orth. “Externe LEDs en energiebronnen kunnen deze systemen verrassend complex en groot maken en ervoor zorgen dat ze lastig te maken zijn.

Simpel

Maar dat is met de clip die de onderzoekers nu ontwikkeld hebben, heel anders. “Wat zo mooi is aan ons ontwerp is dat de microscoop met één simpele handeling gemonteerd kan worden en geen aanvullende verlichting nodig heeft, waardoor de kosten en complexiteit ervan beperkt zijn. De clip kan bovendien 3D-geprint worden, waardoor het beschikbaar komt voor iedereen die in staat is om 3D te printen.”

Getest

Natuurlijk hebben Orth en collega’s hun uitvinding al uitgebreid getest. En met succes. Zo hebben ze onder meer zoöplankton en levend sperma van vee in beeld weten te krijgen.

Orth en collega’s zien grote mogelijkheden voor hun technologie. Zo zou deze van pas kunnen komen in ontwikkelingslanden. “In sommige gebieden zijn microscopen zeldzaam,” aldus Orth. “Je vindt ze vaak alleen in grotere steden en niet in afgelegen of kleinere gemeenschappen. En toch kunnen ze van essentieel belang zijn, bijvoorbeeld wanneer de drinkwaterkwaliteit moet worden vastgesteld of een bloedmonster onderzocht moet worden op parasieten of een ziekte zoals malaria gediagnosticeerd moet worden.” Het zijn stuk voor stuk voorbeelden waar de aanpak van Orth en collega’s uitkomt kan bieden.