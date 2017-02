Zeeijs smelt eerder en dat heeft gevolgen. Zo versnelt hierdoor de ‘biologische klok’ van planten, waardoor o.a. planten op Groenland eerder boven de grond verschijnen en bloeien.

Een goed voorbeeld is een bepaald type moerasgras, dat tegenwoordig 26 dagen eerder opduikt dan een decennium geleden. “Zo’n grote versnelling hadden we voor de tijd niet verwacht”, vertelt hoofdauteur Eric Post. Het is voor het Arctisch gebied een record. “26 dagen is bijna een volledige vegetatieperiode.”

Andere soorten doen het rustiger aan. De grijze wilg begint niet eerder met groeien dan in voorgaande jaren, terwijl een bepaalde dwergberk ieder decennium vijf dagen eerder start met groeien. Bij tien van de veertien onderzochte soorten is er een duidelijk verband tussen een versnelde biologische klok en het oppervlak van het noordpoolijs.

“Het noordpoolgebied is zeer dynamisch en is in de toekomst onherkenbaar voor diegenen die de afgelopen decennia poolonderzoek hebben verricht”, vervolgt Post. “Het beeld verandert compleet. Je kunt het vergelijken met een schilderij van Picasso, waarin je plotseling een soort Dali-landschap herkent. Je ziet dat de stukjes er zijn en een verband hebben met elkaar, maar het lijkt niet op wat het ooit was. Je vraagt jezelf af: waar kijk ik nu naar? En hoe werkt alles samen?”

Het kan nadelig zijn dat sommige planten en bomen eerder groeien. Er zijn dieren die een tragere interne klok hebben. Neem bijvoorbeeld rendieren. Wanneer rendieren jongen krijgen, dan zijn bepaalde planten en grassen al langer aan het groeien. Dit is een probleem, omdat de planten en grassen minder voedzaam zijn dan aan het begin van het seizoen. Hierdoor worden minder kalveren geboren en sterven er meer kalveren in hun jonge jaren.