Naar deze beelden van komeet 67P/C-G kun je blijven kijken!

De beelden werden eerder deze week op Twitter gegooid door Landru79. De twittergebruiker maakte het gifje door foto’s die ruimtesonde Rosetta in 2016 van komeet 67P/C-G maakte, achter elkaar te zetten. Het resultaat is geweldig!

#ROSETTA 😍 OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums 😍–ROSETTA EXTENSION 2 MTP030– Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/Bf173Z5g79 — landru79 (@landru79) 23 april 2018

Op de voorgrond zien we het oppervlak van Rosetta. Maar wat vooral opvalt, is natuurlijk de ‘sneeuw’ die op komeet 67P/C-G lijkt te vallen.

Natuurlijk is het geen echte sneeuw, zo laat Mark McCaughrean – werkzaam bij de Europese ruimtevaartorganisatie – weten. “Mijn eerste gok is dat het door de zon verlicht stof is dat zich vrij dicht bij het ruimtevaartuig bevindt en terwijl het (ruimtevaartuig, red.) zich door het stof beweegt, ontstaat de illusie dat er kilometers ver weg, op de achtergrond, sneeuw valt op komeet 67P. Heel cool wel.”

Maar hoe zit het dan met de ‘sneeuw’ die achter de klif lijkt te verdwijnen? Ook dat is slechts een illusie: het zijn talloze sterren die op de achtergrond staan! De beelden hieronder laten dat heel fraai zien. Het gifje is hier enigszins aangepast, zodat je ziet dat niet de sterren op de achtergrond, maar de komeet zelf in beweging is.

Si apilamos todo el set alineando con las estrellas de fondo se distingue mejor que son estrellas y q es polvo (olvidaos de rayos cósmicos ) #ROSETTA 😍 OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums 😍–ROSETTA EXTENSION 2 MTP030– Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked😉 pic.twitter.com/UyZ628JxKP — landru79 (@landru79) 24 april 2018

Ruimtesonde Rosetta werd in 2004 gelanceerd en arriveerde in 2014 bij komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Een paar maanden later bonjourde de ruimtesonde een lander naar de komeet. Maar dat ging helaas niet helemaal goed; de lander stuiterde over het oppervlak en belandde in de schaduw van een klif, waar deze onvoldoende zonne-energie kon opwekken. De lander was dan ook maar kort actief. Rosetta bleef komeet 67P ondertussen bestuderen en was er van dichtbij getuige van hoe de komeet – naarmate deze de zon naderde – steeds actiever werd. De missie leverde een schat aan informatie op. In september 2016 kwam Rosetta’s missie ten einde toen de lander opdracht kreeg om zichzelf op komeet 67P te parkeren.