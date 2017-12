Ja, de aanwezigheid van leven heeft mogelijk een invloed op de rotatietijd van een planeet.

Op dit moment duurt een dag op aarde ongeveer 24 uur, maar vroeger draaide onze planeet sneller om zijn as. Een dag duurde miljarden jaren geleden namelijk slechts twee tot drie uur. De maan en de zon zorgden ervoor dat de aarde de afgelopen miljarden jaren afremde. Dit gebeurt nog steeds met ongeveer 1,8 milliseconden per eeuw.

Ook de atmosfeer heeft invloed op de lengte van een dag. “De atmosfeer van de aarde heeft een gewicht van vijftig biljoen ton”, vertelt onderzoeker Caleb Scharf aan Space.com. “Stel je voor dat het mogelijk is om de volledige atmosfeer een flinke slinger te geven, waardoor het permanent heel hard waait in één richting. Dit zou een groot effect hebben op de lengte van een dag.”

Ook de dag-/nachtcyclus beïnvloedt de rotatietijd. De nachtzijde van de planeet is kouder, waardoor de atmosfeer samentrekt. Hierdoor ontstaat er een massaverschil, oftewel een soort handvat. “De zon en de maan kunnen zo’n handvat gebruiken om aan de atmosfeer te trekken.” Hierdoor remt een planeet niet meer zo snel af. Wetenschappers denken dat dit gebeurde toen een dag op aarde ongeveer 21 uur duurde.

De invloed van leven

Toch heeft (microscopisch) leven ook invloed op de rotatietijd. Neem bijvoorbeeld koeien op aarde. Koeien stoten methaan uit, waardoor de atmosfeer opwarmt.

De rotatietijd van een planeet kan verraden of er leven is. Stel je voor dat er net leven is ontstaan op een planeet. De microben produceren zuurstof. Zuurstof in de atmosfeer wordt door ultraviolet licht van de moederster omgezet in ozon. Ozon warmt de planeet op, waardoor er sneller sprake is van resonantie en de dag minder snel korter wordt.

