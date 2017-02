Onlangs verscheen een bijzondere foto op internet. Het gaat om een foto van een snoek die tijdens het eten van een baars is ingevroren. Maar is dat wel het echte verhaal?

“Dit zie je niet elke dag”, reageert fotograaf Anton Babich. “De snoek is ongeveer 35 centimeter lang, dus dat geeft een idee van de lengte van de baars.” De foto heeft ondertussen meer dan 3.900 likes en is al meer dan 15.000 keer gedeeld.

Velen dachten dat de foto nep was. “Daarom besloten we om terug te gaan naar het kanaal waar we de vissen zagen”, vertelt Anton Babich aan de krant The Telegraph. “We hebben een stuk uit het ijs gezaagd, zodat iedereen het goed kan zien.”

Maar is de snoek echt bevroren tijdens het eten? Waarschijnlijk niet. De meest logische theorie is dat een visser de baars na het vangen terug in het water gooide. De baars stierf en bleef onder het dunne ijs drijven. Daarna zag een snoek de baars en besloot deze op te eten. Hij stikte echter in zijn royale maaltijd, stierf en werd vervolgens ingevroren.

In de natuur worden vaker dieren in ijs gespot. Zo is vorige maand in Rotterdam een ingevroren ijsvogel gefotografeerd. Twee weken daarvoor ging een foto van een ingevroren vosje de wereld over.