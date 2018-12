Het is de eerste bemande lancering sinds de afgebroken lancering in oktober.

Vanmiddag rond 12.30 uur (Nederlandse tijd) kiest het Russische ruimtevaartuig Sojoez het luchtruim. Aan boord bevinden zich drie astronauten: Anne McClain (namens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie), David Saint-Jacques (namens de Canadese ruimtevaartorganisatie) en Oleg Kononenko (namens de Russische ruimtevaartorganisatie). Voor Kononenko is het de vierde missie naar het ISS. Voor McClain en Saint-Jacques is het de eerste keer.

Spannend

Een bemande lancering is natuurlijk altijd spannend. Maar dit keer komt er toch wat extra spanning om de hoek kijken. De mislukte lancering van drie astronauten in oktober staat bij velen namelijk nog vers in het geheugen. En het is voor het eerst dat een bemande Sojoez sinds die problematische lancering weer het luchtruim kiest.

Vertrouwen

Zoals gezegd vindt de lancering over een paar uur plaats. De astronauten hebben allemaal verklaard vertrouwen te hebben in de Sojoez-raket en de inspanningen van de Russen om herhaling van de problematiek die we in oktober zagen, te voorkomen.

Als alles volgens plan gaat, zullen de astronauten zo’n zes uur na de lancering al bij het ISS arriveren. Daar worden ze opgewacht door astronauten Alexander Gerst, Serena Auñón-Chancellor en Sergey Prokopyev. De zes astronauten zullen slechts enkele weken met elkaar optrekken; Gerst, Auñón-Chancellor en Prokopyev verlaten het ISS – in een Sojoez-capsule – op 20 december. Maar eerst dus vandaag de lancering van McClain, Saint-Jacques en Kononenko. Die lancering is – evenals de aankomst bij het ISS – live te volgen via NASA TV.