De nieuwe zonneauto van Solar Team Twente is smaller en heet ‘Red Shift’. De negentien studenten van Saxion en Universiteit Twente hopen in oktober 2017 de Bridgestone World Solar Challenge te winnen.

De grootste verandering sinds 2015 is dat de nieuwe auto een halve meter smaller is. Dit mag, omdat de maximaal toegestane oppervlakte van het zonnepaneel van een auto is gekrompen van zes vierkante meter naar vier vierkante meter. Ook zijn er kleine verbeteringen doorgevoerd in het ontwerp, waardoor er sprake is van een lagere luchtweerstand. Zo is de hoofdvleugel iets naar voren geplaatst en zijn er niet drie, maar twee wielkappen.

“Het is gek om te bedenken dat dit alleen nog maar het vormontwerp van de auto is. In de auto verschuilen zich net zoals vorig jaar mooie elektronische, mechanische en structurele systemen, die het verschil kunnen maken tijdens de race”, zegt teamleider Olivier Berghuis.

Roodverschuiving

De nieuwe naam van de Twentse zonneauto is bedacht door een fan. Iedereen kon eind vorig jaar een naam inzenden voor het wagentje. De vorige auto heette Red One, dus het is toepasselijk dat de nieuwe auto Red Shift heet. In het Engels betekent dit ‘roodverschuiving’, wat een astronomische term is. Omdat het heelal uitdijt, worden de golflengten van het licht ook uitgerekt. Het spectrum van uitgezonden licht is bij ontvangst meer naar het ‘rood’ verschoven. Hoe roder de kleur van een ver sterrenstelsel, hoe langer het licht van dat stelsel naar ons onderweg is en hoe groter de afstand tot dit sterrenstelsel. Uiteraard is het te hopen dat er tijdens de World Solar Challenge sprake is van een flinke blauwverschuiving, want in dat geval betekent dit dat Red Shift in een snel tempo naar de finish scheurt.

De Twentenaren doelen met de naam op de verschuiving van fossiele brandstoffen naar duurzame systemen. “Het staat voor de verschuiving van een tijdperk die wij te weeg willen brengen”, zegt communicatiemanager Gearte Nynke Noteboom. De naam is bedacht door Lourens Lenssen uit Oosterwolde. Hij mag een ritje maken in de auto.

En dat is 'm dan, de RedShift van @solar team Twente. Succes met bouwen! pic.twitter.com/KpSCYsFhA9 — Fountainheads (@fntheads) 27 maart 2017

World Solar Challenge

De World Solar Challenge vindt iedere twee jaar plaats. Teams bouwen eigen zonnewagens, die ruim 3.000 kilometer moeten afleggen op het Australische continent. In 2015 won het Nuon Solar Team met hun Nuna8. Deze zonnewagen reed in 37 uur en 56 minuten van de noordkust naar het zuidelijke Adelaide. De Twentenaren finishten slechts 3,5 minuut later. Alle ogen zijn dit jaar gericht op het Solar Team Twente en hun nieuwe zonneauto, want het team maakt iedere editie een flinke sprong in de eindlijst. Het Twentse team eindigde op de achtste plek in 2009, in 2011 werd het team vijfde, in 2013 derde en afgelopen jaar tweede.

Enschede of Delft?

Het gaat hoe dan ook tussen het Solar Team Twente en het Nuon Solar Team. Het Nuon Solar Team is ook hard bezig met het ontwerp en de bouw van de Nuna9, de negende zonneauto. Ongetwijfeld hopen beide teams dat het record van 37 uur en 56 minuten sneuvelt. De Bridgestone World Solar Challenge vindt plaats van 8 tot 15 oktober 2017. Zet dat maar alvast in je agenda!