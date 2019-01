De geluiden die door de diplomaten met hun gezondheidsklachten in verband worden gebracht, werden vrijwel zeker geproduceerd door verliefde Caribische krekels.

Zo tegen het einde van 2016 beginnen diplomaten, werkzaam in de Amerikaanse ambassade op Cuba, vage gezondheidsklachten te ontwikkelen. Ze klagen onder meer over oorpijn, tinnitus (oorsuizen) en duizeligheid. En al die klachten ontstaan kort nadat de diplomaten zowel in hun huizen als hotelkamers vreemde geluiden waarnamen. Direct wordt er gedacht aan een sonische aanval, waarbij geluid wordt ingezet om mensen het leven zuur te maken. In reactie op het hele verhaal haalt de VS een groot aantal diplomaten naar huis. Wie er achter de sonische aanval zit, is tot op de dag van vandaag een raadsel. Maar onderzoekers werpen nu een nieuw en verassend licht op de zaak. Ze suggereren in het blad bioRxiv dat de vermeende ‘sonische aanval’ het werk is van krekels.

Opname

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze het geluid waar de Amerikaanse diplomaten over klaagden, bestudeerden. Dit geluid werd door de diplomaten opgenomen en kan het best worden beschreven als een hoogtonig geluid.

Krekels

Een analyse van de opnames wijst uit dat het geluid talloze overeenkomsten vertoont met de geluiden die geproduceerd worden door de krekelsoort Anurogryllus celerinictus. Vooral als je de geluiden die deze krekels maken binnenshuis afspeelt, waardoor ze echoën in de ruimte, ontstaat een geluid dat eigenlijk niet te onderscheiden is van het geluid op de opnames. “Het is sterk bewijs dat een echoënde kreet van een krekel in plaats van een sonische aanval of een ander technologisch apparaat, verantwoordelijk is voor het geluid dat op de vrijgegeven opname te horen is,” zo schrijven de onderzoekers in hun paper.

Andere soort aanval?

De wetenschappers benadrukken dat hun studie alleen aantoont dat op de geluidsopname die door de diplomaten werd aangedragen als bron van hun gezondheidsklachten, krekels te horen zijn. En die krekels kunnen eigenlijk niet de oorzaak zijn van de genoemde gezondheidsklachten. Maar dat wil zeker niet zeggen dat de diplomaten het zichzelf allemaal hebben ingebeeld. Zo kan in dit stadium niet worden uitgesloten dat de gezondheidsklachten het resultaat zijn van iets heel anders. “Onze resultaten benadrukken de behoefte aan steviger onderzoek naar de oorzaak van deze gezondheidsklachten,” aldus de onderzoekers.

Het verhaal omtrent de krekels staat niet helemaal op zichzelf. De onderzoekers zien de nodige parallellen met het ‘yellow rain’-incident dat in 1981 speelde. De VS beschuldigde de Russen er toen van dat zij communistische staten zoals Vietnam en Cambodja van chemische wapens voorzagen. Die beschuldiging was gestoeld op beweringen van vluchtelingen die melding maakten van een soort plakkerige, gele vloeistof die uit vliegtuigen en helikopters leek te komen. “In dat geval waren bijen, in plaats van krekels, de boosdoener,” aldus de onderzoekers.