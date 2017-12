Om de rakettrap vervolgens weer heelhuids op aarde te laten landen.

De lancering vond afgelopen vrijdag plaats. En gisteren meerde Dragon bij het internationale ruimtestation aan.

Bijzonder

Hoewel SpaceX wel vaker naar het ISS vliegt, was deze missie toch extra bijzonder. Voor het eerst gebruikte SpaceX tijdens één missie namelijk een rakettrap én ruimtecapsule die al eens eerder hadden gevlogen. De eerste rakettrap werd in juni al eens gelanceerd en Dragon vloog in april van dit jaar al naar het ISS.

Hergebruik

SpaceX wil de kosten van de ruimtevaart terugdringen. En daarom wil het ruimtevaartbedrijf zoveel mogelijk raketonderdelen – en uiteindelijk het liefst zelfs een complete raket – hergebruiken.

Landing

Het lukte SpaceX bovendien om de eerste rakettrap na de lancering heelhuids op aarde te laten landen. Het was de twintigste keer dat SpaceX daarin slaagde.

Voorraden

Terwijl de eerste rakettrap zich naar de aarde spoedde, haastte Dragon zich naar het ruimtestation. De capsule is gevuld met voorraden voor de bemanning. Die bemanning hengelde Dragon met behulp van de robotarm van het ISS binnen. Dragon zal ongeveer een maand aan het ISS vast blijven zitten en vervolgens met een buik vol overbodig geworden spullen terugkeren naar de aarde.

Sinds NASA’s Spaceshuttle in 2011 met pensioen ging, heeft de Amerikaanse overheid geen ruimtecapsules meer die gebruikt kunnen worden om voorraden en mensen naar het ISS te vervoeren. En daarom heeft de ruimtevaartorganisatie het op een akkoordje gegooid met SpaceX: het ruimtevaartbedrijf vliegt regelmatig naar het ISS om daar voorraden te bezorgen. Voor het afleveren van Amerikaanse astronauten, doet NASA een beroep op de Russen en hun Sojoez-capsule. Het lijkt echter een kwestie van tijd voor SpaceX ook die taak op zich kan nemen: het ruimtevaartbedrijf werkt aan een Crew Dragon: een ruimtecapsule geschikt voor het vervoeren van mensen. Naar verwachting zullen volgend jaar al de eerste astronauten in deze ruimtesonde bij het ISS aanmeren. Ondertussen werkt ook Boeing aan een bemande ruimtesonde – CST-100 Starliner – en ook die gaat mogelijk volgend jaar al met astronauten aan boord naar het ISS. NASA knutselt op het moment aan een nieuwe ruimtesonde en raketsysteem – Orion en SLS – geschikt voor ruimtemissies die aanzienlijk verder gaan: naar de maan en Mars bijvoorbeeld.