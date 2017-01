Voor het eerst sinds de explosie in september heeft SpaceX weer een raket gelanceerd. En met succes!

Dit weekend lanceerde SpaceX een Falcon 9-raket met aan boord tien communicatiesatellieten. De lancering verliep vlekkeloos: de tien raketten cirkelen inmiddels in een baan rond de aarde. De eerste trap van de raket keerde kort na de lancering weer terug naar de aarde en landde heelhuids op een drijvend platform.

En daarmee is SpaceX officieel weer back in business. Het ruimtevaartbedrijf kreeg in september vorig jaar een grote klap te verduren toen één van haar raketten op het lanceerplatform ontplofte. Lang was onduidelijk waardoor de raket explodeerde en in afwachting van het onderzoek werden alle raketten aan de grond gehouden. Begin dit jaar werd dan eindelijk duidelijk waardoor de Falcon 9-raket explodeerde. Een drukvat in een zuurstoftank in de tweede rakettrap begaf het. Daarop ging de tweede rakettrap en vervolgens de complete draagraket verloren.

Nu meer duidelijk was over de oorzaak van de explosie durfde SpaceX het afgelopen weekend – na zes maanden – weer aan om een raket te lanceren. Het is de opmaat naar meer. Want op dit moment houdt SpaceX zich enkel bezig met het in de ruimte brengen van satellieten en voorraden. Maar op termijn wil het bedrijf ook astronauten gaan vervoeren in haar Crew Dragon. Later dit jaar zal het ruimtevaartuig – onbemand – voor het eerst een ruimtevlucht maken. Als dat allemaal goed gaat, zal Crew Dragon in het voorjaar van 2018 een bemande vlucht maken.