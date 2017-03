Vanavond laat (Nederlandse tijd) lanceert het bedrijf een satelliet met behulp van een ‘tweedehands’ eerste rakettrap.

Het is een primeur. Nog nooit heeft een ruimtevaartorganisatie of -bedrijf een rakettrap die bedoeld is om satellieten of ruimtecapsules in een baan rond de aarde te brengen, hergebruikt.

Weer landen

Tegen het eind van de dag (Nederlandse tijd) hoopt SpaceX de tweedehands rakettrap vanaf NASA’s Kennedy Space Center in Florida te lanceren. De rakettrap werd in april 2016 voor het eerst gebruikt tijdens een lancering en landde daarna heelhuids op aarde, waardoor deze nu een tweede keer kan worden ingezet. SpaceX hoopt de eerste rakettrap na de lancering van vanavond opnieuw heelhuids op een drijvend zeeplatform te laten landen.



Hier zie je de eerste rakettrap die SpaceX gaat hergebruiken. In april landde deze heelhuids op een drijvend zeeplatform.

Andere aanpak

Normaal gesproken wordt een eerste rakettrap maar één keer gebruikt en gaat deze tijdens de lancering verloren. Maar SpaceX pakt het anders aan. Het bedrijf wil die eerste rakettrap kunnen hergebruiken en zo de kosten van de ruimtevaart terugdringen. Dat betekent echter dat zo’n rakettrap nadat deze geholpen heeft om een ruimtecapsule of satelliet in de ruimte te brengen, heelhuids op aarde moet zien te landen. En dat bleek in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. Herhaaldelijk ging zo’n landing fout. Maar op 22 december 2015 lukte het het bedrijf dan eindelijk om de eerste rakettrap op aarde te laten landen. En in april 2016 lukte het SpaceX tevens om zo’n eerste rakettrap na lancering op een drijvend zeeplatform neer te zetten.

En nu kiest zo’n heelhuids gelande rakettrap dus voor het eerst opnieuw het luchtruim. De rakettrap zal zijn steentje bijdragen aan de lancering van de SES-10, een communicatiesatelliet. De lancering is hier live te volgen, vanaf 22.00 uur.