Voor het eerst heeft SpaceX een hergebruikte Dragon-capsule gelanceerd. De capsule is in 2014 al gebruikt om goederen bij het internationale ruimtestation af te leveren.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de commerciële ruimtevaart dat een gebruikt ruimtevaartuig opnieuw de lucht in gaat. In de private ruimtevaart gebeurt het al veel langer. Denk maar aan de spaceshuttles, die regelmatig opnieuw naar boven gingen.

De hergebruikte capsule landde in oktober 2014 in de Grote Oceaan. De capsule is opgeknapt, geïnspecteerd en klaargemaakt voor de volgende lancering. Enkele onderdelen zijn vernieuwd, omdat bepaalde delen zijn aangetast door het zoute zeewater. Ook het hitteschild is vervangen, in verband met de veiligheid.

De Dragon-capsule is zaterdagavond gelanceerd om 23:07 uur Nederlandse tijd. Ongeveer acht minuten na de lancering landde de eerste trap van de Falcon 9-raket veilig op aarde. Tien minuten na de lancering scheidde de Dragon-capsule zich van de tweede trap van de Falcon 9-raket en klapte het ruimtevaartuig zijn zonnepanelen uit. Naar verwachting komt de capsule later vandaag aan bij het internationale ruimtestation om 2.700 kilo aan goederen en wetenschappelijke instrumenten af te leveren.



Doorspoelen naar 19:30 om de lancering te zien.

“Dit is al de zevende lancering van SpaceX dit jaar”, vertelt Hans Koeningsmann van SpaceX. “Je kunt zien dat we het tempo opvoeren. We hopen dit de rest van het jaar vol te houden. Zo gaan we hierna weer een hergebruikte eerste rakettrap lanceren.”

Het uiteindelijke doel van SpaceX is om alle grote onderdelen van de Falcon 9-raket te hergebruiken. Eerder dit jaar lanceerde het bedrijf voor het eerst een hergebruikte rakettrap.