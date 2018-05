En laat de eerste rakettrap weer keurig op aarde landen.

De raket werd afgelopen vrijdag de lucht in geslingerd. Aan boord bevond zich een Bangladese satelliet: Bangabandhu Satellite-1. Die satelliet werd succesvol in een baan rond de aarde geplaatst.

Hergebruiken

De satelliet liftte mee op de verbeterde Falcon 9-raket die zijn eerste vlucht maakte: de Falcon 9 Block 5. Deze raket is te herkennen aan de zwarte onderzijde en een stuk krachtiger dan zijn voorganger de Falcon 9 Block 4. Daarnaast verwacht SpaceX de Block 5-variant zeker zo’n tien keer te kunnen lanceren zonder dat er tussentijds grootschalig onderhoud nodig is. En met wat grootschalig onderhoud zou deze zelfs tot zo’n 100 keer kunnen worden ingezet. Dat is heel belangrijk voor SpaceX; het bedrijf streeft ernaar een raket te ontwikkelen die langdurig en uiteindelijk in zijn geheel kan worden hergebruikt. Zo kunnen de kosten van de ruimtevaart namelijk flink worden teruggedrongen.

Astronauten

Maar SpaceX voorzag de Falcon 9 niet alleen met het oog op interne doelstellingen van een update. Met de Block 5-variant kan het bedrijf ook voldoen aan de eisen die NASA heeft gesteld en waar SpaceX aan moet voldoen voor deze astronauten naar het internationale ruimtestation mag gaan vervoeren. Op dit moment levert SpaceX al regelmatig voorraden af bij het ISS. Maar op korte termijn wil NASA ook astronauten aan het commerciële bedrijf gaan toevertrouwen. Aan dergelijke bemande vluchten naar het ISS worden echter vanzelfsprekend net wat strengere eisen gesteld. En met Block 5 denkt SpaceX daaraan te kunnen voldoen. De verbeterde Falcon 9-raket is niet alleen krachtiger, maar ook betrouwbaarder, aldus SpaceX.

En de eerste succesvolle vlucht is nu dus een feit. Er zullen echter nog een paar onbemande vluchten moeten volgen alvorens SpaceX zich aan het lanceren van astronauten mag wagen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat dat echter dit jaar nog wel gebeuren.