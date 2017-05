En laat vervolgens de eerste rakettrap opnieuw heelhuids op aarde landen.

De lancering moest eigenlijk gisteren plaatsvinden. Maar toen hielden technische problemen de satelliet aan de grond. En dus vond de lancering vanmorgen (Nederlandse tijd) plaats.

Hoewel SpaceX regelmatig satellieten in een baan rond de aarde brengt, is dit toch een bijzonder moment. Het was namelijk voor het eerst dat het bedrijf een satelliet van het Amerikaanse ministerie van defensie mocht lanceren. Dat was jarenlang alleen weggelegd voor de United Launch Alliance, een joint-venture van Lockheed Martin en Boeing.

SpaceX laat weten dat de lancering goed is verlopen. En het bedrijf is er ook dit keer in geslaagd om de eerste rakettrap heelhuids op aarde te laten landen. Dat laatste is extra indrukwekkend, omdat er aardig wat wind stond. Over de satelliet is zowel het Amerikaanse ministerie van defensie als SpaceX vanzelfsprekend wat minder mededeelzaam.

Split screen shot of Falcon 9 first stage as it returns to Earth and lands at Landing Zone 1. pic.twitter.com/5hlwTOTGKa — SpaceX (@SpaceX) 1 mei 2017

SpaceX is het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk – medebedenker van PayPal, de geestelijk vader van Tesla, de Hyperloop en deze recent aangekondigde ‘car-skates’. Het bedrijf lanceert regelmatig satellieten en is bovendien deels verantwoordelijk voor het bevoorraden van het internationale ruimtestation. Musk heeft zich ten doel gesteld de ruimte te ontsluiten. Maar dat kan alleen als de kosten van de ruimtevaart worden teruggedrongen. SpaceX wil dat onder meer doen door de eerste trap van raketten te recyclen. Eind 2015 slaagde het bedrijf er voor het eerst in de rakettrap na lancering heelhuids op aarde te laten landen en eind maart werd zo’n rakettrap voor het eerst hergebruikt. Voor de lancering van de spionagesatelliet werd echter geen tweedehands rakettrap gebruikt.