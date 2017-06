Komende maandag schiet het ruimtevaartbedrijf opnieuw een satelliet de ruimte in.

In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) hoopt SpaceX een satelliet van het bedrijf Intelsat te lanceren. Niets bijzonders, zul je denken. Ware het niet dat SpaceX in de afgelopen week al twee lanceringen achter de rug heeft!

Tweedehands SpaceX wil de ruimte voor zoveel mogelijk mensen ontsluiten. En dat betekent dat de kosten van een ruimtereis naar beneden moeten. Dat kan onder meer bewerkstelligd worden door onderdelen te recyclen.

Eén

Op vrijdag 23 juni bracht SpaceX een Bulgaarse satelliet in een baan om de aarde. Hierbij werd een tweedehands eerste rakettrap ingezet: de rakettrap had in januari al zijn steentje bijgedragen aan de lancering van een satelliet, maar mocht dat dus nogmaals proberen. En met succes. Niet alleen kwam de Bulgaarse satelliet heelhuids in zijn geostationaire baan aan: de eerste rakettrap landde – voor de tweede keer – heelhuids op aarde.

Twee

Een paar dagen later was het weer raak. Op 25 juni lanceerde SpaceX in één klap tien satellieten. De eerste rakettrap landde na de lancering – ondanks zeer uitdagende weersomstandigheden – heelhuids op een drijvend platform in de Stille Oceaan.

En nu staat dus alweer een derde lancering gepland. Naar verluidt zullen dit keer geen tweedehands onderdelen worden gebruikt. Ook verwacht SpaceX niet in staat te zijn om de eerste rakettrap weer heelhuids op aarde te kunnen krijgen. Het doet natuurlijk niets af aan de indrukwekkende prestaties die het bedrijf – dat nog maar net vijftien jaar bestaat – in nog geen twee weken tijd neer weet te zetten.