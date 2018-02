Het net blijkt een paar honderd meter te klein te zijn.

De ene raket is nog maar net de ruimte in geschoten, of de volgende lancering van SpaceX heeft alweer plaatsgevonden. Gisteren lanceerde SpaceX de Falcon9-raket met aan boord meerdere satellieten. Hoewel de lancering goed verliep, eindigde de operatie toch in een domper.

Hergebruiken

De bedoeling was dat één van de onderdelen van de raket weer veilig en wel op aarde zou terugkeren. SpaceX toonde al eerder aan in staat te zijn om rakettrappen na lancering weer heelhuids op aarde neer te zetten – en zelfs opnieuw te kunnen lanceren. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk het liefst complete raketten hergebruiken. Op dit moment bouwen andere ruimtevaartorganisaties voor elke lancering een hele nieuwe raket, waardoor kosten erg oplopen. Maar door raketten te recyclen kunnen de kosten enorm worden teruggebracht.

Neus

Gisteren heeft het bedrijf dan ook geprobeerd om de neus van de raket te redden. De neus bestaat uit twee delen die van elkaar loskomen op het moment dat de lading los moet komen van de raket. En één van die onderdelen kwam na de lancering hangend aan parachutes terug naar beneden. Met een gigantisch net dat gespannen was op een boot, probeerde het team uit man en macht het bungelde onderdeel op te vangen.

Helaas verliep dit iets anders dan gepland en plonsde het onderdeel een paar honderd meter verderop in het water. Maar Elon Musk ziet het positief in. “We zouden het onderdeel moeten kunnen opvangen met iets grotere parachutes, zodat het iets trager naar beneden komt zetten,” twittert hij later.

Missed by a few hundred meters, but fairing landed intact in water. Should be able catch it with slightly bigger chutes to slow down descent. — Elon Musk (@elonmusk) 22 februari 2018

Gelukkig heeft het onderdeel de landing in het water wel overleefd. Zo lijkt hij geen schade te hebben opgelopen.