Twee ruimtetoeristen gaan volgend jaar in een Dragon 2-capsule van SpaceX om de maan vliegen. Dit onthulde het ruimtevaartbedrijf vanavond.

Helaas is nog onbekend om welk duo het gaat. Wel hebben de ruimtetoeristen in spe een goedgevulde bankrekening, want het is aannemelijk dat ze – gezien het totale kostenplaatje – per persoon minimaal enkele tientallen miljoenen euro’s betalen. “De ruimtetoeristen hebben al een aanzienlijke aanbetaling verricht”, staat er in het persbericht. “We starten binnenkort met gezondheid- en fitnesstests. Later dit jaar begint de voorbereiding voor de ruimtereis.”

Apollo 17

De laatste keer dat mensen zo dicht bij het maanoppervlak kwamen was in 1972, tijdens de Apollo 17-missie. 2018 wordt wat dat betreft wel een bijzonder jaar, want in datzelfde jaar gaan Duitse maanrovers de landingsplek van Apollo 17 bezoeken.

Falcon Heavy-raket

Er is nog weinig bekend over de missie. Wat al wel zeker is, is dat SpaceX een Falcon Heavy-raket gaat gebruiken. Dit is de zwaarste raket sinds de Saturn V-raketten uit het Apollo-tijdperk. Een gemiddelde lancering met een Falcon Heavy-raket kost zo’n 56 tot 87 miljoen euro. De raket – die even hoog is als een flatgebouw met 22 verdiepingen – kan een ruimtevaartuig met een gewicht van 53.000 kilo lanceren.

Planning

De planning is redelijk krap. Later dit jaar wordt de Dragon 2-capsule naar het internationale ruimtestation gestuurd, maar nog niet met mensen aan boord. Pas in het tweede kwartaal van 2018 weten we of de Dragon 2-capsule de vuurproef doorstaat. Dan gaat het ruimtevaartuig met bemanningsleden aan boord naar het ISS. SpaceX is van plan om jaarlijks vier Dragon 2-missies uit te voeren naar het ruimtestation, waarvan één bemande missie per jaar. Als de eerste bemande missie slaagt, dan is de weg vrij voor de maanmissie en de lancering van de twee ruimtetoeristen.