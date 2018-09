Yusaku Maezawa zal – vergezeld door maximaal acht anderen – in 2023 een rondje rond de maan vliegen.

Dat heeft SpaceX gisteren bekend gemaakt tijdens een persconferentie, waarbij ook Maezawa aanwezig was. De ruimtemissie van Maezawa en gezelschap zal ongeveer een week duren. Hun ruimtevaartuig zal het oppervlak van de maan tot zo’n 200 kilometer naderen. Na een rondje om de maan te hebben gevlogen, keert het ruimtevaartuig terug naar de aarde (zie afbeelding hieronder).

Het idee

Begin 2017 maakte SpaceX bekend voornemens te zijn om twee ruimtetoeristen te lanceren en om de maan te laten vliegen. Dat moest al in 2018 gaan gebeuren. In de tussenliggende tijd is er echter veel aan dat plan gesleuteld. Zo is inmiddels duidelijk dat de missie geen gebruik zal gaan maken van de Falcon Heavy-raket, maar de nog in ontwikkeling zijnde Big Falcon Rocket (BFR). Ook is de missie uitgesteld en uitgebreid. Zo werd gisteren tijdens de persconferentie duidelijk dat Maezawa pas in 2023 gelanceerd zal worden. Ook zullen er niet twee, maar zeven tot negen zitplaatsen beschikbaar zijn. Die zijn overigens allemaal door Maezawa opgekocht.

Kunst

Over zijn redenen om naar de maan te vliegen, zegt Maezawa het volgende. “Ik houd al van de maan sinds ik een kind was (…) de maan spreekt tot de verbeelding: hij is er altijd en heeft de mensheid voortdurend geïnspireerd. En daarom kon ik de kans om de maan van dichtbij te zien niet voorbij laten gaan. Tegelijkertijd wilde ik die fantastische ervaring niet alleen meemaken, want dat zou heel eenzaam zijn. En ik houd er niet van om alleen te zijn. Dus ik wil deze ervaring met zoveel mogelijk mensen delen. Daarom heb ik ervoor gekozen om naar de maan te gaan met kunstenaars uit alle delen van de wereld.” Maezawa hoopt dat zij geïnspireerd worden door de ruimtereis en dat daar kunstwerken uitrollen die mensen op aarde weer inspireren.

Welke kunstenaars er met Maezawa meegaan, is nog onduidelijk. Tijdens de persconferentie maakte Maezawa bekend om – samen met SpaceX – de komende jaren op zoek te gaan naar bijvoorbeeld architecten, schilders, beeldhouwers, fotografen, musici, mode-ontwerpers en filmregisseurs die tot de top binnen hun vakgebied behoren. Uiteindelijk zullen er zes tot acht gekozen worden voor deelname aan het kunstproject dat Maezawa ‘dearMoon‘ heeft gedoopt.

Wereldvrede

“Ik heb lang en hard nagedacht over hoe waardevol het is om de eerste private passagier tijdens een missie naar de maan te zijn,” aldus Maezawa. “Tegelijkertijd heb ik ook nagedacht over hoe ik wat terug kan geven aan de wereld en hoe dit bij kan dragen aan wereldvrede.” Het mondt uit in het beschreven kunstproject. Want kunst kan – zo is de overtuiging van Maezawa – mensen samen brengen en zo een bijdrage leveren aan de wereldvrede.

Wie is Maezawa?

Maezawa (42) is oprichter van het bedrijf Start Today en Zozotown, de grootste online kledingwinkel van Japan. Zijn vermogen wordt geschat op 2 tot 3 miljard dollar. Daarmee zou hij de op dertien na rijkste man van Japan zijn. Maezawa is een kunstverzamelaar die recent nog meer dan 110 miljoen dollar neertelde voor een kunstwerk dat hij graag wilde hebben. Wat hij betaalt voor de missie naar de maan, is niet bekend gemaakt. Maar het is volgens Musk “heel veel geld”. Dat geld wordt voor een deel ingezet voor de verdere ontwikkeling van de BFR en het ruimteschip. In die zin maakt Maezawa tevens de weg vrij voor toekomstige ruimtemissies. Want uiteindelijk wil SpaceX de ruimte voor iedereen ontsluiten.

De plannen van SpaceX zijn heel concreet, maar zeker ambitieus. Want we moeten niet vergeten dat het bedrijf tot op heden nog geen mensen de ruimte in heeft geschoten. En de raket waarmee het bedrijf dat in 2023 wil gaan doen, is nog in aanbouw. Maar SpaceX verwacht de komende tijd grote stappen te gaan zetten. In november wil SpaceX de Crew Dragon – een voor bemanning geschikte variant op de Dragon die nu al regelmatig naar het ISS vliegt – voor het eerst de ruimte in sturen. Die eerste missie is onbemand. Maar in april 2019 moet de Crew Dragon met bemanning vliegen. Als dat allemaal goed gaat, lijkt het een kwestie van tijd voor de Crew Dragon de eerste astronauten aflevert bij het ISS. De BFR zou in 2020 of 2021 de eerste orbitale vlucht moeten maken. SpaceX hoopt daarna nog voldoende tijd te hebben om een onbemande testvlucht rond de maan te organiseren: een generale oefening voor het echte werk in 2023.