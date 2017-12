De rakettrap moet zich komende vrijdag opnieuw bewijzen.

Het is niet voor het eerst dat SpaceX een rakettrap hergebruikt: in maart van dit jaar werd al een communicatiesatelliet gelanceerd met behulp van een gebruikte rakettrap. Het is echter wel voor het eerst dat een gebruikte rakettrap gebruikt wordt om het ISS van voorraden te voorzien. De missie is bovendien extra bijzonder, omdat voor het eerst zowel een reeds gebruikte rakettrap als een reeds gebruikte Dragon-capsule worden ingezet.

Decennialang was de ruimte het domein van gouvernementele ruimtevaartorganisaties. Maar dat veranderde deze eeuw. In 2012 leverde een commerciële ruimtecapsule – de Dragon van SpaceX – voor het eerst voorraden af in het ISS. En inmiddels heeft NASA met SpaceX afgesproken dat deze zeker tot 2024 regelmatig voorraden in het ISS mag afleveren. En in de nabije toekomst zal SpaceX naar verwachting ook mensen naar het ISS gaan vervoeren. De afspraken werden uit nood geboren, toen NASA’s spaceshuttle met pensioen ging en de ruimtevaartorganisatie dus geen vervoersmiddel meer had om het ISS van een bemanning of voorraden te voorzien. Gedurende enkele jaren verzorgden de Russen dat met hun Sojoez-ruimtecapsule. En nog steeds worden astronauten met die capsule naar het ISS gevlogen. Maar SpaceX staat te trappelen om ook daar een rol in te gaan spelen. Het komt NASA goed uit: de ruimtevaartorganisatie heeft nu de handen vrij om zich op andere dingen te richten: de maan bijvoorbeeld

Vrijdag

De Dragon-capsule vloog in april al een keertje naar het ISS en de rakettrap koos in juni al eens het luchtruim. En zoals het er nu naar uitziet, gaan beiden het komende vrijdag dus nog een keertje proberen.

Tegenslag

Oorspronkelijk had de lancering begin deze week al plaats moeten vinden, maar SpaceX had meer tijd nodig om alle systemen te checken. En dus werd deze een paar dagen uitgesteld. Inmiddels is duidelijk dat er op zijn vroegst komende vrijdag gelanceerd gaat worden. Volgens NASA heeft SpaceX meer tijd nodig voor inspecties en het schoonmaken van het brandstofsysteem in de tweede rakettrap. In het systeem zouden deeltjes zijn aangetroffen die daar niet thuishoren.

Landen

Als er vrijdag gelanceerd kan worden, zal Dragon op 17 december bij het internationale ruimtestation arriveren. Na de lancering zal SpaceX proberen om de eerste rakettrap opnieuw heelhuids op aarde te laten landen.

Het ruimtevaartbedrijf SpaceX wil de ruimte ontsluiten. En dat betekent onder meer dat de lanceerkosten drastisch verlaagd moeten worden. Om dat voor elkaar te krijgen, wil het bedrijf zoveel mogelijk raketonderdelen – en uiteindelijk het liefst zelfs een complete raket – hergebruiken.