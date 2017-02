Onderzoekers bevestigden camera’s op de lichamen van 8 bonte dolfijnen en onthullen nu wat de dieren allemaal doen als ze denken dat niemand kijkt..

“Voor het eerst zijn we dankzij deze camera’s in de gelegenheid om te zien wat dolfijnen doen (als er geen mensen in de buurt zijn, red.),” vertelt onderzoeker Gabriel Machovsky-Capuska. “Er waren geen mensen die de dolfijnen volgden, geen onderwaterkooien (met daarin mensen, red.) en de dolfijnen hadden nauwelijks last van onze camera’s. Dit onderzoek resulteert in een heel nieuwe aanpak voor het bestuderen van het gedrag van wilde dieren.”

Wat gebeurt er onder water?

De onderzoekers bevestigden de camera’s op de lichamen van acht bonte dolfijnen. Het leverde zo’n 535 minuten aan beeldmateriaal op dat onthult hoe het leven van de dolfijnen voor de kust van Nieuw-Zeeland eruit ziet. Op de beelden is onder meer te zien hoe moeders met hun jongen omgaan, hoe dolfijnen spelen met zeewier en hun flippers tegen elkaar aanwrijven als een vorm van ‘intiem sociaal gedrag’.

Nieuwe kijk

De beelden geven een nieuwe kijk op het leven van dolfijnen. “Vanaf het oppervlak kunnen onderzoekers slechts voor ongeveer 10 procent achterhalen wat er allemaal gebeurt in het leven van een dolfijn,” vertelt onderzoeker Heidi Pearson. “Met deze videocamera’s kunnen we vanuit het perspectief van het dier zien wat er gebeurt en beter begrijpen met welke uitdagingen de dolfijnen te maken hebben in hun eigen leefgebied. Neem bijvoorbeeld mariene gebieden die sterk door de mens verstoord worden: in staat zijn om in die gebieden – vanuit het perspectief van de dieren – gegevens te verzamelen, is heel belangrijk als we willen begrijpen hoe en in hoeverre de mens van invloed is op de mate waarin dieren in staat zijn om voedsel en een partner te vinden en jongen groot te brengen.”

Gezondheid van het ecosysteem

Machovsky-Capuska wijst erop dat dolfijnen in de bovenste regionen van de voedselketen thuishoren en daarmee een goede indicatie kunnen geven van de gezondheid van hun ecosysteem. “Dus een beter begrip van hun leven helpt ons om de gezondheid van mariene leefgebieden en de prooien die daarin leven – zoals vissen en inktvissen – en die ook door mensen geconsumeerd worden, beter te begrijpen.”

In de toekomst kan dezelfde aanpak wellicht worden gebruikt om ook andere dieren te volgen. Denk aan andere walvisachtigen of haaien.