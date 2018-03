Wij dachten dat in deze gebieden vrijwel niemand woonde. Maar we zaten er goed naast.

Het Amazonegebied is enorm uitgestrekt en lang niet alle delen zijn even goed bereikbaar. Geen wonder dat archeologen het gebied nog steeds niet helemaal hebben uitgekamd. Ze moeten keuzes maken; ze kunnen onmogelijk het hele Amazonegebied aan een onderzoek onderwerpen. Tot op heden richtten archeologische studies zich daarom op gebieden in de omgeving van de grote rivieren. Aangenomen werd dat dat de plekken waren waar mensen zich in het verleden het liefst vestigden. Maar daar moeten we nu op terugkomen. Onderzoekers van de universiteit van Exeter hebben dieper in het regenwoud – dus op grote afstand van de grote rivieren – namelijk sporen gevonden van honderden dorpjes die samen mogelijk tot wel 1 miljoen mensen herbergden.

Mato Grosso

De onderzoekers bestudeerden een gebied in wat nu de Braziliaanse provincie Mato Grosso is. Ze vonden er niet alleen resten van versterkte dorpen, maar ook 81 mysterieuze geoglyfen (zie kader). De dorpjes bevinden zich in de meeste gevallen nabij of zelfs in de geoglyfen.

Geoglyfen zijn door mensen gemaakte greppels in het landschap die vanuit de lucht gezien een vierkante, ronde of zelfs hexagonale vorm hebben. De functie van de greppels is nog altijd onbekend. Mogelijk werden ze voor ceremoniële doeleinden aangelegd.

Op basis van hun vondsten concluderen de onderzoekers dat dit zuidelijke deel van de Amazone tussen 1250 en 1500 continu bewoond was. In totaal zouden in het gebied tussen de 1000 en 1500 dorpjes hebben gelegen, waarvan tweederde nog ontdekt moet worden.

Misvatting

“Het is een veelvoorkomende misvatting dat de Amazone een ongerept landschap is, waarin her en der verspreid nomadische gemeenschappen te vinden zijn,” stelt onderzoeker Jonas Gregorio de Souza. “Dat klopt niet. Wij ontdekten dat sommige populaties die op afstand van de grote rivieren leefden, veel groter waren dan gedacht en dat deze mensen van invloed waren op hun omgeving en dat kunnen we ook nog steeds zien.”

Het onderzoek naar de geschiedenis van het Amazonewoud is niet alleen interessant voor archeologen. Ook biologen kunnen er hun voordeel mee doen, meent De Souza. “De Amazone speelt een cruciale rol in het reguleren van het aardse klimaat en als we meer over de geschiedenis ervan weten, helpt dat een ieder om betere beslissingen te nemen over hoe we in de toekomst voor het woud moeten zorgen.”