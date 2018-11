De spinnenmoeders zogen en verzorgen hun nageslacht langdurig.

Het geven van borstvoeding blijkt niet alleen maar iets te zijn dat zoogdieren doen. Ook sommige spinnen voorzien hun jongen van moedermelk. Dat schrijven Chinese onderzoekers in een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Science. De moedermelk is erg voedzaam: zo bevat het vier keer meer proteïne dan koemelk.

Springspin

De onderzoekers observeerden in hun studie het springspinnetje Toxeus magnus, een spin die veel weg heeft van de mier. De onderzoekers waren vooral nieuwsgierig naar het nestgedrag van het springspinnetje: de moederspin bleek namelijk geen enkele haast te hebben om het nest te verlaten. In de eerste twintig dagen bleek noch de moeder, noch haar jongen naar buiten te gaan om op zoek te gaan naar voedsel.

Moedermelk

Bij nadere bestudering bleek de moederspin een melkachtige stof af te scheiden waarmee ze haar jongen voedt. Deze melk komt uit een opening uit het achterlijf van de spin. En de moederspin voorziet haar jongen voor geruime tijd van deze voedzame moedermelk. Zelfs nadat de jongen na twintig dagen groot genoeg zijn om zelf eten te verzamelen, blijft de moederspin haar jongen tot zeker 40 dagen zogen. Ook blijken de jongen volledig afhankelijk te zijn van de melk. Krijgen ze de melk niet, dan overlijden ze al binnen tien dagen.

Overleving

De moederspin blijkt een verzorgende moederkloek te zijn, die naast het geven van melk, ook het nest schoonhoudt en waar nodig reparaties uitvoert. En dit alles blijkt zeer in het voordeel te werken van de jongen. Zo groeit 76% van de nakomelingen op tot volwassen spinnen in ongeveer 52 dagen. Nadat alle spinnen met de grootste zorg zijn grootgebracht, mogen alleen de dochters terugkeren naar het broednest. De volwassen zonen worden buitengezet, en aangevallen als ze proberen terug te keren. De onderzoekers denken dat de spinnen op deze manier inteelt voorkomen.

“Onze bevindingen tonen aan dat het geven van borstvoeding en ouderlijke zorg ook is geëvolueerd in ongewervelden,” zegt onderzoeker Chen Zhanqi. “We verwachten dat onze bevindingen zullen leiden tot nieuwe onderzoeken naar de evolutie van borstvoeding en langdurige ouderlijke zorg in het dierenrijk.”