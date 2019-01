Met het Starship wil SpaceX op korte termijn mensen naar de maan en Mars gaan vervoeren.

Ambitieuze plannen heeft SpaceX-baas Elon Musk genoeg. Maar tot op heden zijn veel van die plannen – hetzij met enige vertraging – ook echt uitgekomen. En het lijkt erop dat Starship daar ook toe gerekend kan worden. Op Twitter laat Musk weten dat een prototype van het ruimtevaartuig binnen vier tot acht weken een eerste hopper-testvlucht zal maken.

Aiming for 4 weeks, which probably means 8 weeks, due to unforeseen issues — Elon Musk (@elonmusk) 5 januari 2019

Ook deelt hij een foto van het in aanbouw zijnde Starship.

Good shot of @SpaceX Starship flight test vehicle being assembled in Boca Chica, Texas https://t.co/qUYDdZznBK — Elon Musk (@elonmusk) 5 januari 2019

En een artistieke impressie die een beeld geeft van hoe het Starship er uiteindelijk uit moet gaan zien.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR — Elon Musk (@elonmusk) 5 januari 2019

Wat is het Starship?

Wellicht doet de naam niet direct een belletje rinkelen. Dat is goed te verklaren; het Starship werd lang met een andere naam aangeduid, namelijk BFR (Big Falcon Rocket). Eind 2018 gaf Elon Musk aan de naam van dit transportsysteem te willen veranderen in Super Heavy-Starship. De term verwijst naar de twee componenten waaruit dit transportsysteem is opgebouwd: Starship is het ruimtevaartuig en Super Heavy is de raketbooster die ervoor zorgt dat het ruimtevaartuig aan de zwaartekracht van de aarde kan ontsnappen.

Technically, two parts: Starship is the spaceship/upper stage & Super Heavy is the rocket booster needed to escape Earth’s deep gravity well (not needed for other planets or moons) — Elon Musk (@elonmusk) 20 november 2018

En een Starship-hopper – een soort miniatuur-versie van de bovenste trap van het transportsysteem – lijkt nu dus in grove lijnen af te zijn. Volgens Musk kan het ruimtevaartuig binnen acht weken al een testvlucht maken. Op de beelden die hij op Twitter deelt, is te zien dat onder de hopper drie motoren zijn gemonteerd. Eerder gaf Musk aan dat het Super Heavy-Starship aangedreven zal worden door nog in ontwikkeling zijnde Raptor-motoren. Wat we nu onder de hopper zien, zijn een soort mix van Raptor- en reeds operationele onderdelen, aldus Musk.

Engines currently on Starship hopper are a blend of Raptor development & operational parts. First hopper engine to be fired is almost finished assembly in California. Probably fires next month. — Elon Musk (@elonmusk) 5 januari 2019

Meer details zijn op dit moment niet bekend. Wel is duidelijk dat SpaceX met man en macht aan het Starship heeft gewerkt en dat het bedrijf alles op alles zet om de ambitieuze tijdlijn die Musk eerder voor Starship uitstippelde, te handhaven. In 2020 zou het Starship zijn eerste onbemande, orbitale vlucht moeten maken. In de jaren erna volgen ongetwijfeld bemande testvluchten. Het is de opmaat naar meer: rond 2023 zou ruimtetoerist Yusaku Maezawa in een Starship een rondje rond de maan moeten vliegen. Daarnaast zou het Starship op lange termijn ook ingezet kunnen worden voor een razendsnelle verplaatsing van de ene naar de andere locatie op aarde (zie filmpje hieronder).