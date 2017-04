Later dit jaar scheuren de Nederlandse zonneauto’s door de Australische Outback. Maar hoe realistisch is het dat we straks zelfs in een gezinsauto op zonne-energie rijden? Kun jij jouw kinderen van school halen in deze auto? En is er wel voldoende ruimte om de wekelijkse boodschappen in de kofferbak te proppen? De familie Tienhoven uit Eindhoven ging de uitdaging aan!

Studenten van TU Eindhoven ontwikkelden een gezinsauto die op zonne-energie rijdt: de Stella Lux. Deze intelligente gezinsauto werd in 2015 gepresenteerd en is gebouwd met lichtgewicht materialen als koolstof en aluminium. Het grootste verschil met al die andere zonneauto’s is dat de Stella Lux niet alleen gebouwd is voor het winnen van de World Solar Challenge, maar óók voor het dagelijks leven.

“Op de Stella Lux liggen zonnepanelen en die wekken meer energie op dan dat de auto nodig heeft. Met die energie kun je leuke dingen doen”

Slingert de zonneauto jouw wasmachine aan?

“Het zou ontzettend gaaf zijn als iedereen in Nederland een zonneauto kan rijden”, zegt Beatrix Bos van het Solar Team Eindhoven. Dankzij Solar Team Eindhoven en Eneco, dat het team steunt, komt een duurzame toekomst dichterbij. “Zo zijn we nu aan het onderzoeken hoe je de auto kan koppelen aan een huis en energie kan uitwisselen. Op de Stella Lux liggen zonnepanelen en die wekken meer energie op dan dat de auto nodig heeft. Met die energie kun je leuke dingen doen, bijvoorbeeld een wasje draaien, koffie zetten of een telefoon opladen. Wij geloven dat dit de toekomst is van autorijden.”

Getest

Dat klinkt leuk en aardig, maar wat gebeurt er als een gezin een dag in een Stella Lux mag rijden? Eneco filmde deze bijzondere – en tevens 100 procent duurzame – rit. Het levert mooie beelden op, waarbij niet alleen de kinderen op de achterbank – maar ook toeschouwers – zich verwonderen over de fraaie wagen.

Nu is de zonneauto – die ruimte biedt aan vier personen en een slordige 375 kilo weegt – nog een opvallend fenomeen op de weg. Maar als het aan Solar Team Eindhoven ligt, gaat dat snel veranderen. “Het is de grote droom van Solar Team Eindhoven en Eneco dat zonneauto’s beschikbaar worden voor iedereen.” Ook Judy Tienhoven kan niet wachten tot het zover is. “Ons hele gezin wordt super enthousiast van nieuwe technologie. Wij vonden het fantastisch om te ervaren hoe het is om te rijden op zonlicht.”

Actieradius

In de zonneauto – die een maximale snelheid van 130 kilometer per uur heeft – hoef je je niet schuldig te voelen over de kilometers die je maakt. De zonneauto rijdt immers op 100 procent duurzame energie. En dat is beter voor ons milieu, het klimaat en de volksgezondheid. Over de actieradius hoef je je in deze zonneauto ook geen zorgen meer te maken: dankzij batterijen en zonnepanelen kan je – zonder tussentijds laden – zo’n 1000 kilometer rijden.

Welkom in de nieuwe wereld

Wie weet rijden we straks allemaal wel in zo’n auto. Eneco en Solar Team Eindhoven heten je alvast welkom in de nieuwe wereld. Benieuwd of de Eindhovenaren eind dit jaar opnieuw de gouden plak halen in Australië? In oktober doet Scientias.nl uiteraard verslag van de World Solar Challenge, dus we volgen de prestaties van de Stella Lux op de voet.

Meer innovaties?

Meer weten over de nieuwe wereld? Neem een kijkje op de site van Eneco voor het laatste nieuws over duurzame innovaties. Zo lees je er bijvoorbeeld hoe architect Thomas Dill een nul-op-de-meterwoning ontwierp.