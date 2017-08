Ieder jaar mag jij stemmen op de nieuwe thema’s van Scientias.nl. Kies jouw zeven favoriete focusonderwerpen.



Net als afgelopen jaar gaan onze redacteuren het komende jaar vaker schrijven over thema’s die bezoekers bepalen. De belangrijkste focusonderwerpen van het afgelopen jaar vind je rechtsonder in de footer van de website.

Worden de thema’s buitenaards leven en kunstmatige intelligentie weer massaal gekozen? En verschijnen er nieuwe thema’s in de top 10? We gaan het zien! In tegenstelling tot vorig jaar wordt de top 10 nu volledig bepaald door bezoekers. Vorig jaar telden de stemmen van de redactieleden nog 50% mee.

Wil jij meestemmen? Klik hier om naar de poll te gaan. Je mag zeven onderwerpen kiezen waarover je het komende jaar graag meer leest.

Let op: deze poll sluit vrijdag. Zondag verschijnt een artikel met een overzicht van de focusonderwerpen voor 2017-2018.