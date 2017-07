Astronoom Stephen Hawking waarschuwt in een interview dat de aarde in de toekomst mogelijk een extreem hete plek wordt, zoals Venus, met een oppervlaktetemperatuur van 250 graden Celsius. “Trump gaf de aarde wellicht de genadeklap”, aldus Hawking.

Het is al langer bekend dat Trump niet in klimaatverandering gelooft. De president is van mening dat het ‘concept’ verzonnen is door de Chinezen. Nog voordat hij president van de Verenigde Staten werd, kondigde Trump aan het klimaatverdrag van Parijs te verwerpen. Begin vorige maand werd het klimaatakkoord definitief doorgescheurd. “Trump is een B-rampenfilm”, vertelde Dr. Nerilie Abram van de Australian National University in juni. “Dit zal Amerika niet opnieuw groot maken. Het maakt de VS tot een protectionistisch fossiel en een wereldwijde paria.”

Zwavelzuur en 250 graden Celsius

Ook Stephen Hawking spaart de Amerikaanse president niet in een nieuw interview met de BBC. “We zijn op een punt aangekomen waarop het broeikaseffect niet meer terug te draaien is”, aldus Hawking. “Trump gaf de aarde wellicht de genadeklap, waardoor onze planeet zoals Venus wordt. Denk aan een oppervlaktetemperatuur van 250 graden Celsius, terwijl het zwavelzuur uit wolken naar beneden valt.”

“Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van dit moment, maar wij kunnen het voorkomen als we nu direct maatregelen nemen. Trump gelooft het wetenschappelijke bewijs niet en daarmee richt hij schade aan aan onze planeet.”

Warmste jaar ooit

Zo was 2016 het warmste jaar ooit gemeten. Deze gegevens van 6300 weerstations, schepen, onderzoeksstations en boeien kunnen niet zomaar genegeerd worden. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur is sinds het eind van de negentiende eeuw met zo’n 1,1 graden Celsius gestegen. Het grootste deel van de opwarming vond de laatste 35 jaar plaats.

Tijd om ons te verspreiden

Professor Hawking is pessimistisch over de toekomst van de mensheid. “Hebzucht en agressie lijken geprogrammeerd in het menselijk genoom”, zegt Hawking. “Conflicten nemen niet af, terwijl er steeds meer massavernietigingswapens worden geproduceerd. Die combinatie is heel gevaarlijk. Ik ben hoopvol dat de mens kan overleven, maar dan moeten we snel onafhankelijke koloniën in de ruimte stichten.”