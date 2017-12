En zijn honger is niet te stillen.

Onderzoekers hebben in een nieuwe studie ontdekt dat de ster RZ Piscium een onverzadigbare eter is. Hij verplettert planeten die hij in zijn baan tegenkomt, waardoor er vervolgens enorme wolken van gas en stof ontstaan. RZ Piscium is gevestigd in het sterrenbeeld Vissen. De ster bevindt zich 550 lichtjaren van de aarde vandaan.

Observaties

Tijdens het proces werd het materiaal nabij de zonachtige ster RZ Piscium langzaam uit elkaar getrokken. Hierdoor ontstaat er een kleine cirkel van puin op ongeveer dezelfde afstand van de ster als de baan van Mercurius van onze zon. “Afgaande op onze observaties lijkt het erop dat we een vrij grote, gasvormige planeet zien die door de ster uit elkaar wordt getrokken, of misschien twee gasrijke planeten die tegen elkaar zijn gebotst en vervolgens uiteengereten werden,” vertelt co-auteur Catherine Pilachowski.

Leeftijd

Maar waarom doet de ster dit? Om die vraag te kunnen beantwoorden probeerde Pilachowski de leeftijd van de RZ Piscium te achterhalen. Tot op heden was de leeftijd van de ster onzeker. Het puin rondom de ster kan komen doordat de ster nog niet een stabiele baan heeft gevonden, wat suggereert dat RZ Piscium nog jong is. Maar het kan ook zijn dat de ster al wat ouder is, aangezien een oude ster voordat hij instort en sterft nog één keer groeit waarbij hij planeten rondom hem vernietigt.

Opeten

Om de leeftijd te bepalen onderzocht Pilachowski onder andere de zwaartekracht nabij het oppervlak van de ster en de hoeveelheid lithium. En hieruit blijkt dat RZ Piscium relatief jong is: 30 tot 50 miljoen jaar oud. Daarnaast is de temperatuur van de ster ongeveer 5.330 graden Celsius, slechts iets koeler dan die van onze zon. Nog een teken dat RZ Piscium relatief jong is: het produceert röntgenstralen met een snelheid die ongeveer 1000 keer groter is dan onze zon. Maar dit roept ook gelijk vragen op. Terwijl de ster jong is, is hij eigenlijk te oud voor zoveel gas en stof. En dit brengt ons terug bij het begin. Het feit dat RZ Piscium na tientallen miljoenen jaren zoveel gas en stof huisvest, betekent dat hij waarschijnlijk planeten ‘eet’.

Volgens de onderzoekers is het een bijzondere ontdekking. Het kan namelijk licht werpen op de korte, onstabiele periode in de geschiedenis van veel zonnestelsels, waaronder die van onszelf. “Het helpt ons te begrijpen waarom sommige jonge zonnestelsels overleven en andere niet,” zegt Pilachowski.