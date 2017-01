De ster passeert onze zon op veel kleinere afstand dan gedacht en zal tijdens zijn reis door de Oortwolk heel wat kometen in onze richting kaatsen.

De ster Gliese 710 haast zich richting ons zonnestelsel en zal over zo’n 1,35 miljoen jaar langs onze zon scheren. Grote vraag is natuurlijk: hoe dichtbij komt de ster precies? Daar is al veel onderzoek naar gedaan en uiteindelijk concludeerden wetenschappers dat deze op een minimale afstand van 59.817 AU (1 AU is de afstand tussen de aarde en de zon) langs de zon zou scheren.

Gaia

Maar daar klopt niks van, zo schrijven onderzoekers nu in het blad Astronomy & Astrophysics. Ze baseren zich op nieuwe informatie, verzameld door ruimtetelescoop Gaia. Deze telescoop werd in 2013 gelanceerd en moet uiteindelijk de positie en snelheden van ongeveer 1 miljard sterren in onze Melkweg vaststellen. En Gaia heeft ook de positie en snelheid van Gliese 710 bestudeerd en op basis daarvan kunnen de onderzoekers de koers van de ster nauwkeuriger voorspellen. En wat blijkt? De ster komt véél dichterbij dan gedacht. De nieuwe data suggereert dat de ster onze zon op een minimale afstand van zo’n 13.365 AU (+/- 6250 AU) passeert. “Daarmee is het de ster die onze zon in een periode van 10 tot 20 miljoen jaar het dichtst nadert,” zo schrijven de onderzoekers.

Kometen

En dat heeft gevolgen. “De ontmoeting met Gliese 710 zou geen significante invloed moeten hebben op de banen van de belangrijkste hemellichamen in het zonnestelsel, maar de ster zal een significante verstoorder van de kometen in de Oortwolk zijn,” zo voorspellen de onderzoekers. Ook dat is eigenlijk niets nieuws: wetenschappers hadden dat eerder ook al bedacht. Maar op basis van de nieuwe gegevens hebben onderzoekers ook de implicaties van het bezoek van Gliese 710 herzien. En hun verwachtingen liegen er niet om. “Gliese 710 zal een waarneembare kometenregen veroorzaken met een gemiddelde dichtheid van ongeveer 10 kometen per jaar en dat drie tot vier miljoen jaar lang.” De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze ervan uit zijn gegaan dat de ster onze zon op zo’n 13365 AU passeert. “Maar we benadrukken dat de onzekerheid nog steeds zo’n 6250 AU is en krachtigere interacties dus mogelijk zijn.”

Het onderzoek laat de grote waarde van de Gaia-missie zien, zo stellen de onderzoekers. Dankzij de missie kunnen we veel accurater voorspellen waar sterren zich in de toekomst gaan begeven en welke invloed ze op onze omgeving gaan hebben. “Op minimale afstand (van de zon, red.) zal deze ster het helderste en snelste object dat buiten ons zonnestelsel gevormd is, aan de nachthemel zijn. De scheervlucht van Gliese 710 zal een enorme stroom van nieuwe kometen genereren en velen zullen in staat zijn om de binnenste delen van het zonnestelsel te bereiken.”