Daarmee is het de verste een oudste supernova die ooit is ontdekt.

De supernova heeft de naam DES16C2nm gekregen. Het licht dat bij de ontploffing vrijkwam, heeft er zo’n 10,5 miljard jaar over gedaan om ons te bereiken. En daarmee is dit de oudste supernova die ooit ontdekt en bestudeerd is. Deze ster ontplofte toen het universum nog maar een kwart van zijn huidige leeftijd bereikt had!

Magnetar

DES16C2nm is een zogenoemde superluminous supernova (SLSN): de helderste en zeldzaamste klasse supernovae die ons bekend is. Aangenomen wordt dat deze ontstaat doordat materiaal op een snel roterende neutronenster valt, waarna deze onder zijn eigen gewicht ineenstort. Het resulteert in een enorme explosie die helderder is dan zelfs de helderste sterrenstelsels.

Dark Energy Survey

En die explosie hebben onderzoekers dus gespot. Dat ging min of meer per ongeluk. De exploderende neutronenster werd namelijk opgemerkt tijdens de Dark Energy Survey, dat erop gericht is om meer te weten te komen over donkere energie (de vermeende drijvende kracht achter de versnelde uitdijing van het heelal). In het kader van dit onderzoek worden honderden miljoenen sterrenstelsels bestudeerd. Op foto’s die tijdens het onderzoek werden gemaakt, dook de stokoude SLSN op. “Zulke ontdekkingen laten het belang van empirisch onderzoek zien,” stelt onderzoeker Bob Nichol. “Soms moet je er gewoon op uit gaan en omhoog kijken om iets geweldigs te ontdekken.”

De ontdekking van DES16C2nm smaakt duidelijk naar meer. “Nu we weten hoe we deze objecten op zulke grote afstanden kunnen ontdekken, gaan we binnen de Dark Energy Survey actief naar hen op zoek,” aldus onderzoeker Mark Sullivan. Zo worden bijvoorbeeld eerder gemaakte foto’s bestudeerd, om te kijken of de onderzoekers misschien iets over het hoofd hebben gezien.