De gele superreus verlaat de Kleine Magelhaense Wolk met een snelheid van bijna 500.000 kilometer per uur.

Wetenschappers denken dat de ster J01020100-7122208 ooit deel uitmaakte van een binair systeem. De begeleider is waarschijnlijk geëxplodeerd, waardoor de gele ster werd weggeslingerd.

In tien miljoen jaar heeft de ster een reis van 1,6 graden afgelegd. Dat komt overeen met drie volle manen naast elkaar. De ster blijft nog even racen, maar ooit komt hier een eind aan. Astronomen verwachten dat de gele superreus over drie miljoen jaar explodeert. Op dat moment bevindt het object zich ergens bij de buitenste rand van de Kleine Magelhaense Wolk.

Het is de eerste keer dat wetenschappers een gele superreus ontdekken die uit het eigen sterrenstelsel racet. Gele superreuzen zijn namelijk vrij zeldzaam. Dit komt voornamelijk omdat de gele superreus-fase slechts enkele tienduizenden tot enkele honderdduizenden jaren duurt. Daarna transformeert een ster in een rode superreus – zoals Betelgeuze – om vervolgens te exploderen.

Wist je trouwens dat er meerdere manieren zijn om een ster weg te slingeren uit een sterrenstelsel? Zo gooit het supermassieve zwarte gat in het centrum van de Melkweg iedere 100.000 jaar een ster op hoge snelheid het sterrenstelsel uit. Een ster heeft dan zo’n hoge snelheid, dat hij binnen een paar duizend jaar de galactische schijf van de Melkweg verlaat en de intergalactische ruimte betreedt. Zelfs de aantrekkingskracht van de donkere materie in de halo is niet genoeg om de ster te stoppen. Hoewel de ster er wel door wordt afgeremd, raast het object gewoon door.