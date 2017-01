Ze trekken in groepjes op, zo concluderen Groningse onderzoekers op basis van gegevens van Gaia. Het kan ons meer vertellen over het ontstaan van onze Melkweg.

Aangenomen wordt dat de Melkweg ontstaan is toen meerdere kleine sterrenstelsels fuseerden. Hoe die fusie er precies uitzag, weten astronomen niet. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, hebben onderzoekers nu sterren die zich in de halo van de Melkweg bevinden, bestudeerd. Deze sterren bewegen rond de Melkwegschijf.

Groepjes

Het onderzoek wijst uit dat een groot deel van deze sterren in groepjes optrekt. “Dat duidt erop dat de sterren inderdaad afkomstig zijn van oude, kleine sterrenstelsels die zijn ingevangen door de Melkweg,” vertelt onderzoeker Amina Helmi. De onderzoekers denken dat er tientallen van deze groepjes zijn. “We zien nu vooral groepjes van enkele sterren samen bewegen, maar dat komt doordat we nog niet alle gegevens hebben,” legt Helmi uit.

Over Gaia

De onderzoekers baseren hun conclusies onder meer op gegevens van Gaia. Deze satelliet – eigendom van de Europese ruimtevaartorganisatie – moet de snelheid, grootte, leeftijd en temperatuur van meer dan een miljard sterren in onze Melkweg vaststellen. De satelliet werd in 2013 gelanceerd en heeft al heel wat gegevens verzameld. Maar onderzoekers kunnen niet wachten tot Gaia met meer informatie over de brug komt. Zo hebben onderzoekers zich tijdens deze studie gericht op sterren in de halo van de Melkweg die zich op hun reis toevallig dicht bij de zon begeven. In de toekomst willen ze ook halosterren die verder van ons vandaan bewegen, bestuderen. “Met die gegevens kunnen we onze uitspraken over de vorming van de Melkweg verfijnen en de stamboom van de Melkweg reconstrueren,” vertelt Helmi.

Helmi en collega’s ontdekten tijdens hun studie niet alleen dat veel sterren in de halo van de Melkweg in groepjes optrekken. Ze stelden bovendien vast dat 70 procent van de sterren in de zogeheten buitenste halo tegen de richting van de Melkweg indraait. Dat percentage ligt veel hoger dan men op basis van modellen voorspelde. “Je kunt die sterren uit de buitenste halo vergelijken met forensen die spookrijdend naar de stad komen en in de stad blijven spookrijden. Ze bewegen tegengesteld aan de mensen die in de stad wonen.”