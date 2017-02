Een zwart gat dat een ster verorbert: het is echt niet zo zeldzaam als onderzoekers denken.

Wanneer een zwart gat een ster verorbert, spreken onderzoekers ook wel van een Tidal Disruption Event (TDE). Een ster komt te dicht bij een zwart gat in de buurt en wordt door de zwaartekracht van het zwarte gat uiteengerukt. De brokstukken van de ster worden door het zwarte gat opgeslokt en daarbij komt straling vrij.

Honderd keer vaker

Aangenomen werd dat elk sterrenstelsel dat over een zwart gat beschikt ongeveer één keer in de 10.000 tot 100.000 jaar zo’n TDE meemaakt. Maar die aanname moeten we herzien, zo stellen onderzoekers nu. Ze ontdekten namelijk dat de kans op een TDE enorm toeneemt als twee sterrenstelsels met elkaar in botsing komen. Het betekent heel concreet dat een TDE wel 100 keer vaker voorkomt dan onderzoekers eerder dachten.

Botsingen

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze vijftien botsende sterrenstelsels bestudeerden. Hoewel de onderzoekers zich maar op een klein aantal sterrenstelsels richtten, waren ze er toch getuige van dat één zo’n zwart gat een ster verorberde. Het doet de onderzoekers vermoeden dat de kans op een TDE toeneemt als twee sterrenstelsels elkaar ontmoeten. “Waarschijnlijk door het feit dat de botsing ertoe leidt dat er veel nieuwe sterren ontstaan nabij de fuserende supermassieve zwarte gaten in het hart van de twee sterrenstelsels,” vertelt onderzoeker James Mullaney.

Het vertelt ons ook meer over de toekomst van ons eigen sterrenstelsel: de Melkweg. Dat zal over miljarden jaren namelijk in botsing komen met het Andromedastelsel. “We verwachten dat TDE’s ook vaker voorkomen in onze Melkweg wanneer het over zo’n vijf miljard jaar fuseert met het Andromedastelsel,” vertelt onderzoeker Clive Tadhunter. “Als we ten tijde van die fusie naar het hart van de Melkweg zouden kijken, zouden we naar verwachting elke tien tot 100 jaar een stralingsuitbarsting zien die ook met het blote te zien is en veel helderder is dan elke andere ster of planeet aan de hemel.”